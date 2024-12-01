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找不到平替！極具精緻設計感的居家小物　年末大掃除先搜集靈感

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記者李薇／台北報導　圖／記者李薇攝、品牌提供

具有設計感的單品只要一件、兩件，就可以輕鬆讓居家質感瞬間提升，不管是手工製作的素材感、或是異國風情的華麗氛圍，都是完成舒適氛圍的重要關鍵，以下就分享多款設計好物，趁著年末居家整理，可以先網羅靈感。

＃BAOBAB COLLECTION Paris沐浴乳＋手部與身體乳液，售價4980元

BAOBAB COLLECTION,迪奧,L`Objet,居家,裝潢,設計,風格,香氛。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

創立於2002年的BAOBAB COLLECTION是一個比利時的香氛品牌，但創辦人長年居住在非洲地區，受到當地的風土民情影響，設計出許多充滿大自然魅力的單品，更是會針對每一季推出限量之作，其中，以各地城市為靈感的限量包裝，「巴黎」更是時尚之都代表，繁複精緻的圖騰，好似模擬巴黎鐵塔金屬鋼樑交錯的美感，淡淡粉色躍上玻璃瓶身，高雅又充滿細節。

＃迪奧 香氛世家系列－透光瓷香氛燭台禮盒，售價16000元

BAOBAB COLLECTION,迪奧,L`Objet,居家,裝潢,設計,風格,香氛。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

巴黎古老的歐式建築極具優雅藝術氛圍，深受許多人喜愛，迪奧在2024年攜手頂級餐瓷品牌BERNARDAUD，將高嶺土素材製作成純淨潔白、質地硬朗、高透光性及如水晶般清脆聲響的瓷器，這必須經過1400度高溫燒製、多到繁複手工程序，才得以完成，難怪被譽為「法國白金」，並由義大利藝術家Pietro Ruffo細膩描繪出蒙田大道30號旗艦店及柯勒諾瓦莊園，充滿法式典雅的圖騰在蠟燭點燃瞬間，呈現出絕美光影，宛如把小巴黎帶進家裡，而裡面小巧蠟燭更是由「香氛天才」Francis Kurkdjian研製的氣味，每一個細節都不放過。

＃L'Objet 奧菲斯酒瓶室內擴香組，售價24200元

BAOBAB COLLECTION,迪奧,L`Objet,居家,裝潢,設計,風格,香氛。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

「這個世界不需要更多的產品，這個世界需要更好的產品、有靈魂並且深意別具的產品。」 L'Objet品牌創辦人Elad Yifrach以匠人之心，製作出藝術質感與收藏價值的單品，不流於世俗的常見樣貌，在2024年冬日以希臘神話承裝食物的雙耳瓶為基礎，由國際知名藝術家Klaus Jürgen Schmidt運用當代設計視角，打造別具獨特風情的傢飾擺件，不僅可以當作擴香瓶來使用，更可以作為花器，打造獨樹一格的居室空間。

關鍵字：

BAOBAB COLLECTION, 迪奧, L’Objet, 居家, 裝潢, 設計, 風格, 香氛

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