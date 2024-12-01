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絕不可能日久生情的三大星座！TOP 1一眼定生死、靠直覺選女友

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記者李薇／台北報導　圖／netflixkr IG

有些人的優點不在外表，而是內在，越相處越合拍，漸漸就會產生感情，但是以下這三大星座絕對不可能日久生情，因為第一眼就決定了生死，愛了就愛，不愛就一輩子也沒機會。

星座,愛情,戀愛,。（圖／netflixkr IG）

TOP 3：處女座

處女座在任何事情上都是追求完美，當然愛情也不例外，他們心裡會有一個很精細的條件清單，看起來好像很挑剔，但實際上是因為他們看待愛情簡直就是人生大事，會仔細審視對方的一舉一動，如果剛開始見面就不夠完美，基本上後續也就沒戲唱，但若初次見面就很到位，他們也會把最完美的寵愛呈現到對方身邊。

星座,愛情,戀愛,。（圖／netflixkr IG）

TOP 2：水瓶座

水瓶座跟一般人的思考模式基本上完全不同，他們外表給人一種來者不拒的友善感，實則心裡有一堵又厚又高的牆，感情就是一瞬間有沒有看對眼的瞬間，以為日久生情可以打動厚牆，簡直做夢，而且他們也沒耐心培養感情，認定一個人就是死心塌地付出，沒看上的，即使有多好也不願多看一眼。

星座,愛情,戀愛,。（圖／netflixkr IG）

TOP 1：天蠍座

天蠍座總給人一副高冷難以親近的樣貌，實際上他們心裡對於很多事情都暸若指掌，尤其是直覺特別準，在見到對方的第一眼就可以確認適不適合自己，只要看對眼秒變熱戀狀態，看不對眼永遠也別想打動他的心，他們對待感情就是不來就滾，要來就要轟轟烈烈愛一場。

關鍵字：

星座, 愛情, 戀愛

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