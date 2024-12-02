星巴克今起第二杯半價　路易莎有第二杯7折優惠

記者蔡惠如／綜合報導

邁入2024年最後一個月了，首個上班日日夜溫差仍大，星巴克今12／2起也一連兩天推出第二杯半價優惠，品項涵蓋大部分所有現做飲品，讓上班族在氣溫多變的氣候下，選擇自己喜歡的冷熱飲，為自己2024年最後一個月份加油打氣，準備迎接2025年，路易莎也推出上午11點前黑卡會員咖啡第二杯7折優惠。

▲星巴克推第二杯半價優惠。（圖／品牌提供）

星巴克12／2、12／3連續兩天推出「Have a nice day 第二杯半價」優惠，活動期間不分時段，至全台星巴克門市購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取。

優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。且不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。此外，針對耶誕即將來臨，星巴克也在12／6舉行耶誕購物派對，當天全品項產品85折優惠，而單筆結帳金額超過500元，還可獲得大杯好友分享小白單優惠。

路易莎針對原價150元的超越精品手沖咖啡，在12月期間也推出「不分會員」優惠價105元優惠；黑卡會員在上午11點前，咖啡飲品也提供第二杯7折回饋價。