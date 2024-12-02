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《淚之女王》台灣快閃店來了！官方拍貼機全球首發　白洪CP小卡必收藏

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《淚之女王》讓金秀賢、金智媛人氣再度飆高。（So-Net提供）

▲《淚之女王》讓金秀賢、金智媛人氣再度飆高。（So-Net提供）

圖文／鏡週刊

韓劇《淚之女王》自播出以來以白賢祐與洪海仁的愛恨交織感動無數觀眾，如今這份熱潮將延續至台北；台灣So-net攜手Fanfans粉粉與Dolfan兜粉宣布，將於2024年12月21日至2025年1月19日在微風南山K-Monstar推出《淚之女王》快閃店，為粉絲打造與劇集零距離互動的夢幻體驗。

快閃店內展出多件拍攝時的重要道具，像是引發白洪夫婦爭吵的「離婚協議書」、賢祐幫海仁吹頭髮時的「吹風機」以及爺爺留給海仁的「錄音筆」，每一件物品都見證了角色的甜蜜與波折，更勾起粉絲對劇情的深刻回憶。現場還有未公開的花絮與劇照首度亮相，讓人彷彿置身於白洪夫婦的情感世界中。

《淚之女王》快閃店將自12/21日在台北微風南山展出劇中多項道具。（So-Net提供）

▲《淚之女王》快閃店將自12/21日在台北微風南山展出劇中多項道具。（So-Net提供）

除了經典道具展示，快閃店還推出全球首發的官方拍貼機，粉絲能模擬與賢祐與海仁合照，創造專屬於自己的獨家回憶。活動更特別準備台灣限定商品，包括帆布環保袋、皮革卡套及精美小卡收集冊等，設計融入劇中細節，讓每一位粉絲能將白洪夫婦的故事隨身攜帶。

《淚之女王》金秀賢與金智媛每一幕的互動都讓劇迷留下深刻回憶。（So-Net提供）

▲《淚之女王》金秀賢與金智媛每一幕的互動都讓劇迷留下深刻回憶。（So-Net提供）

此外，消費者還能享受多項特別禮遇，凡消費滿800元即可獲得白賢祐或洪海仁的限定小卡，滿1,500元則能帶走由演員親筆簽名的海報，這些專屬收藏品勢必成為劇迷搶購的焦點。《淚之女王》快閃店除了台灣限定商品，滿額還有小卡、簽名海報。（So-Net提供）

▲《淚之女王》快閃店除了台灣限定商品，滿額還有小卡、簽名海報。（So-Net提供）

《淚之女王》由金秀賢與金智媛領銜主演，以深刻的情感演繹與張力十足的劇情深受好評。劇中白賢祐與洪海仁這對「白洪CP」不僅甜蜜互動令人心動，其情感爆發的對手戲更讓人揪心不已。金秀賢以精湛演技詮釋賢祐的內斂與複雜，而金智媛則用細膩的表現描繪出海仁的成長與掙扎，兩人默契十足，讓白洪夫婦成為2024年度最具討論度的螢幕情侶之一。

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關鍵字：

鏡週刊, 金智媛, 金秀賢, 淚之女王, 快閃店

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