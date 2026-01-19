麥片選錯如吃甜點？營養師教你避開高糖陷阱　４種麥片選擇全解析

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼營養師教挑麥片。（圖／Unsplash）

▲坊間販售的麥片不一定健康。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

很多人早上趕時間，順手倒一碗麥片、加點牛奶或豆漿，就覺得自己完成了一份「營養早餐」。但你知道嗎？麥片選錯，其實跟吃甜點沒兩樣。營養師孫語霙提醒，麥片看似健康，但但真正影響身體的關鍵，藏在成分表與加工方式裡。讓營養師帶你一次搞懂最常見的4種早餐麥片，讓你下次購買不再誤踩「高糖陷阱」。

#第一種：即時大燕麥片（Oat）

成分最單純，通常只有燕麥本身，是營養師最推薦的早餐主食。富含β-葡聚醣，有助穩定血糖、增加飽足感。口味上可甜可鹹，若擔心血糖波動，建議搭配蔬菜、雞蛋或肉類煮成燕麥粥，比單吃更均衡。

▲▼營養師教挑麥片。（圖／Unsplash）

#第二種：什錦麥片（Muesli）

以燕麥為基底，混合其他穀物、堅果或果乾，通常不額外加糖，保留原型食材的營養價值。口感層次豐富，適合不喜歡單調口味的人。但仍要注意果乾比例，避免糖分悄悄超標。

第三種：酥脆穀麥片（Granola）

為了酥脆口感，會加入黑糖、蜂蜜或油脂烘烤，香氣迷人但熱量也偏高。並非不能吃，而是要看標示、控份量，建議單餐糖量控制在10克以內，搭配無糖優格或水果較理想。

▲▼營養師教挑麥片。（圖／Unsplash）

第四種：早餐脆片（Cereal）

由穀物磨粉後重新塑形，高度加工，常加入大量糖、香料與色素。顏色越繽紛、味道越甜，其實越接近「甜點」。若家中孩子很愛，建議偶爾少量即可，不適合天天當早餐。

簡單來說，早餐麥片不是不能吃，而是要懂得選。營養師孫語霙提醒，越接近原型、成分越單純，對身體越友善。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

