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ROSÉ「下身失蹤」引網暴動　逆天長腿穿PUMA賽車鞋比例太絕

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ROSÉ「下身失蹤」引全網暴動！逆天長腿穿PUMA賽車鞋這比例太絕！

▲ROSÉ帶貨腳上的SPEEDCAT賽車鞋。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

雖然身高只有168公分，比例卻無敵好的ROSÉ，日前為PUMA全新回歸鞋款SPEEDCAT賽車鞋拍攝形象大片，照片一曝光，隨即在韓網引發熱烈討論，美腿全都露的「下身失蹤」造型，讓網友紛紛留言真的是最有帶貨力的PUMA girl，好多人都想把ROSÉ這套衣服、鞋子從頭到腳都打包。

而其實提到ROSÉ腳上的SPEEDCAT賽車鞋，鞋粉們應該不陌生，它不僅在巴黎街頭可說是人腳一雙，之前在ROSÉ演繹下也引發搶購熱潮，還造成全球「斷碼缺貨」！如今終於實現粉絲們的心願，即將於12／6大勢回歸，還將同步推出全新#RACECORE賽車風服飾系列，像是ROSÉ身上這件Oversized的太空銀Racer鋪棉外套，就能直接將#RACECORE賽車風的穿搭氛圍感拉滿。

當然，如果妳已經準備好，等將開賣要成套copy ROSÉ穿搭買起來的話，別忘了ROSÉ之所以看起來能無敵腿長，關鍵之一也是因為搭配的下身長度非常短！讓小編幫妳加碼推薦幾款迷你短褲、迷你裙，越短越能修飾美腿喔。

ROSÉ「下身失蹤」引全網暴動！逆天長腿穿PUMA賽車鞋這比例太絕！

▲喜歡休閒風穿搭可以選Hollister LOGO飾邊休閒短褲／990元、（右）Mardi Mercredi台灣限定色小雛菊刺繡短褲／1,580元。（圖／品牌提供）

ROSÉ「下身失蹤」引全網暴動！逆天長腿穿PUMA賽車鞋這比例太絕！

▲喜歡學院風穿搭可以選Hollister格紋迷你百褶裙／1,590元、（右）AVAM HOME低腰百褶迷你裙／4,380元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, Rosé, PUMA

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