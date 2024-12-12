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信義區新去處！日本人氣居酒屋登台　600盞紅白燈籠帶你穿越到江戶時代

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

人氣居酒屋品牌「筑前屋」終於落地台灣，占地百坪的旗艦店超有派頭，600盞紅白燈籠、一桶桶酒樽，再加上一座超氣派的鳥居，讓你一踏進店裡就像瞬移到江戶時代。

進到「筑前屋」，就像來到一個復古又摩登的江戶小世界。大紅燈籠高高掛，祈福用的繪馬牆、仿舊啤酒海報，隨手一拍都像網美照！店裡還有各種特別的座位選擇，從小聚剛剛好的方桌，到啤酒箱改造的趣味座椅，甚至還有純日式風格包廂。就算你不是為了吃飯來，光是這氛圍也值回票價！說到「筑前屋」，當然少不了他們家的招牌菜。豬肉燒串絕對是必點之一，還有福岡特色的摩滋鍋，豚骨高湯搭配內臟、豆腐、韭菜、高麗菜一起燉，暖心又暖胃！另外，台灣限定菜色也超吸睛，像是咔滋洋芋甜筒沙拉、多蜜蛋包漢堡排、昭和風焦糖布丁，光聽名字就讓人口水直流。

來居酒屋當然少不了喝一杯，「筑前屋」的酒單超豐富，不管你喜歡啤酒、Highball，還是果汁調酒，這裡都有！重點是他們家的特別純米酒是高橋酒造專門為「筑前屋」設計的，打開就能聞到香甜的蜜瓜味和米麴香氣，搭配燒烤料理剛剛好，愛喝的朋友一定要試試看！

不管你是想小酌放鬆，還是和朋友來場熱鬧聚餐，「筑前屋」都不會讓你失望。這裡有好吃的料理、有趣的氛圍，還有讓人一秒就療癒的居酒屋靈魂。這個周末，就衝信義區，給自己一個歡樂的江戶夜晚吧！

「筑前屋」不只是吃飯喝酒的地方，還特別重視跟顧客的互動。據說在日本的店裡有八成以上的客人都是熟客，這裡到底有什麼魔力呢？品牌引進的總經理葉盈吟說：「我們希望在台灣也能打造一個讓人放鬆又溫暖的地方，不管你帶著什麼心情走進來，都可以在這裡找到快樂。」為了做到這一點，店裡的經理和主廚還曾飛到日本學習，跟當地員工一起工作生活，把日本的居酒屋精神帶回來。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 筑前屋, 居酒屋

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