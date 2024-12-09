2024秋冬5款經典必染「美拉德髮色」　淺到深一次網羅

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美拉德色系從去年紅到今年，漸層的大地色系可說是秋冬經典不出錯的髮色，一起來看看從淺到深的染髮推薦。

我們來複習一下美拉德的來源吧！這個詞是來自梅納反應（Maillard Reaction），指食物從生到熟的過程產生的化學反應，會生成深淺不一的棕褐色塊，運用在服裝造型上非常適合。

一起來看看2024秋冬的美拉德髮色推薦吧！

美拉德髮色推薦



1.榛果米棕



仙氣十足的淺色系髮色，米色基底中帶有一點點灰色調，讓整體看起來稍微偏冷色調一些些又不會過灰，是帶灰色調中比較好駕馭的髮色。

2.栗子棕



就像栗子般給人溫潤柔和的感覺，帶有些低調不明顯的紅感，能不著痕跡的讓氣色看起來變好了！

3.焦糖橘棕



橘感明顯，是個強烈暖色調的顏色，和棕色的比例搭配影響了這個髮色是低調或如夕陽般搶眼，是不退流行的髮色之一。

4.巧克力棕



整體是低調的深棕色中帶有紅暖色調，可說是所有髮色中最基本的入門色系，能讓原本是深黑色的髮色看起來更輕盈，減少一點厚重感、增添些許溫暖氛圍。

5.紅絲絨暖棕



紅色與棕色永遠是秋冬最理想的搭配！比起橘色系的活力，紅色帶來了沉穩又神秘的氛圍，低調的深髮色卻有著藏不住的張揚，小心機讓人愛不釋手！

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