看韓星學秋冬毛帽搭配！孔劉、圓佑同款極簡耐看　TXT然竣貓耳超可愛

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毛帽絕對是時髦男士秋冬最貼身的酷朋友，不但保暖又兼具風格造型。以下解析韓星毛帽搭配技巧，讓你冬天窩在暖被裡每日多睡五分鐘，輕鬆出門就能有帥度。

秋冬毛帽穿搭有幾點關鍵要素，只要記得這幾項重點，絕對包你天冷照帥：

01 選色呼應造型主題 ：根據服裝配色選擇相近或對比色毛帽，就能避免過於突兀踩雷。

02 材質與紋理 ：粗針織毛帽適合休閒風，而細緻的材質則能提升造型精緻度。

03 搭配層次 ：透過外套、圍巾或內搭層次，讓毛帽成為畫龍點睛的吸睛單品。現在就讓我們跟著以下最受喜愛的韓國男星、韓團示範毛帽款式與搭配方式，讓你輕鬆應對寒冬，走在時髦路上！

1. 孔劉：簡約運動風

孔劉怎麼穿怎麼帥，選擇高端潮流品牌Supreme的經典棕色針織毛帽，搭配白色寬鬆衛衣，展現歐爸極簡又耐看的運動風。其實這樣的穿搭特別適合日常的打扮，因為透過單色系的搭配讓整體造型更具清爽以及減齡感。

穿搭重點：毛帽選色上可以選擇與髮色或膚色相近的自然色調，提升整體和諧度，而Supreme大大的標誌Logo則能增加造型亮點，是高招的選擇。

歐爸孔劉 Supreme同款



▲Supreme大條紋無簷毛帽，共有五種配色可選擇。

2. Stray Kids Felix：街頭活力感



Stray Kids金髮王子Felix李龍馥選擇紋理感較強的MLB米色針織毛帽，搭配明亮的黃色拼接棒球外套和黑色短褲，呈現年輕又俐落的街頭造型。

穿搭重點：Felix巧妙運用了明亮色系的內搭與帽款對比，讓造型更有層次感。這種粗針織毛帽搭配建議與活潑的撞色單品組合，可以更輕鬆地打造活力的新世代氛圍。

Stray Kids Felix 李龍馥MLB同款



▲MLB紐約洋基粗針織毛帽。

3.TXT YEONJUN 崔然竣：個性怪趣風



因為造型前衛大膽又擁有頹廢美氣質的YEONJUN崔然竣，被封為KPOP第四代的It Boy實在是實至名歸。就連毛帽也以黑色貓耳造型來營造個人的可愛魅力，這次他以黑色開襟衫、粗獷黑色皮靴來搭配整體造型，充分展現衝突感與獨特的潮流魅力，非常吸睛。

穿搭重點：這種穿搭特別適合想要跳脫日常，增添個人趣味或叛逆感的人。選擇帶有創意設計的毛帽，再搭配個性單品，是怪趣風穿搭的核心要素。

TXT YEONJUN 崔然竣同款



▲ABETTOR 韓國Y2K風格貓耳針織毛帽。

4.SEVENTEEN圓佑：貓系男友風



SEVENTEEN低音砲、饒舌擔當圓佑在練習室裡以米灰色寬版連帽衫搭配Supreme黑色Logo毛帽，營造低調的日常練習風格。

穿搭重點：無害的男友風穿搭非常注重舒適性與無攻擊性，適合冬日室內活動或日常上班族的通勤。對了，黑色毛帽真的非常百搭又耐看，與寬鬆的衛衣或長版外套組合是絕配，是不會出錯的搭法。

SEVENTEEN圓佑同款

▲Supreme馬海毛毛線針織毛帽。

5.SEVENTEEN Hoshi：可愛鄰家弟弟

權順榮Hoshi身穿帶有金色刺繡設計的黑色棒球外套，搭配內層的連帽衫，頭戴黑色耳罩式毛帽，除了展現運動休閒風的沉穩一面，也有可愛鄰家弟弟的稚嫩感，可愛極了。

穿搭重點：這種穿搭方式適合需要保暖又想保持低調帥氣的造型。毛帽與外套色調呼應，讓整體造型更統一。

Hoshi 延伸款耳罩式毛帽



▲Supreme全罩式耳罩。

氣溫驟降最需要的就是洋蔥式穿搭法則－「層次」，可以選擇材質輕薄但保暖的內搭，像是高領羊毛衫或輕量羽絨背心，能讓整體造型更加有層次感。同時，外層可以用大地色系長版大衣或拼接設計的短版羽絨外套，搭配窄版褲或直筒褲。秋冬受歡迎的多功能配件，例如拼色圍巾、皮手套、或是今天的穿搭重點針織毛帽的推薦，不僅保暖，還能增添整體造型的亮點。其實，若是想要更有街頭感，可以試試更多材質與翻玩花色的毛帽，讓你在冬季時髦度不減反增。

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