fb ig video ETtoday search mobile

冬季頭癢、頭皮屑？專家提醒保持「頭皮清爽」是關鍵

>

▲▼冬季頭皮困擾。（圖／Unsplash）

▲冬季也會有頭皮異味的問題。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著天氣寒冷、冬季氣溫驟降，保暖衣物、圍巾帽子不離身，別忘了適當保持頭皮肌膚舒爽透氣。草本頭皮養護專家艾瑪絲提醒，帽子圍巾長時間佩戴，頭皮及後枕髮際區域，處於悶熱不透氣的狀態下，當頭皮聚積汗水、悶熱出油流汗，可能衍生泛紅搔癢、毛囊炎等頭皮問題，想維持頭皮健康，保持日常頭皮清爽環境，是不可或缺的養護關鍵。

頭氣味不是只有夏季才會出現！即使在寒冷冬天，也可能因過度保暖致使頭皮出油流汗產生頭氣味，像是室內空調暖房與戶外溫差過大、配戴帽子圍巾悶住頭皮及髮際處，頭皮處於密不通風的悶熱環境，若產生流汗出油，未即時適當清潔，也會散發頭氣異味；當頭皮處於髒汙潮濕悶熱的環境下，可能細菌滋生，影響頭皮健康，建議帽子圍巾應定期清潔、避免頭皮長時間包覆悶熱、適時保持頭皮舒爽透氣、洗髮水溫適中不宜過高，做好日常頭皮溫和潔淨，使用適合自己頭皮屬性的洗髮精，才是冬季髮肌養護之道。

而另一個冬季頭皮困擾就非頭皮屑莫屬了，冬季頭皮乾燥、搔癢如影隨行，若有厚重皮屑困擾，首要洗髮第一步，應先軟化囤積於頭皮的厚重角質皮屑及固態油脂髒汙，使用流動性佳的頭皮淨化液，深層潔淨軟化過多的油脂皮屑，將頭皮完善溫和潔淨；建議選擇清潔力適中、液態質地的頭皮專用洗髮精。

產品推薦

▲▼冬季髮品推薦。（圖／品牌提供）

▲艾瑪絲官網獨家耶誕限定豐盈養護髮沐限量組，999元。

▲▼冬季髮品推薦。（圖／品牌提供）

▲Basiik  綠拿鐵清涼抗屑洗髮精，250ml，980元。

▲▼冬季髮品推薦。（圖／品牌提供）

▲ AVEDA 蘊活淨瑕瞬效舒緩膜，150ml，2,200元。

關鍵字：

頭皮保養, 冬季頭皮問題, 頭氣味, 頭皮屑, 髮肌養護

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

絕不可能日久生情的三大星座！TOP 1一眼定生死、靠直覺選女友

絕不可能日久生情的三大星座！TOP 1一眼定生死、靠直覺選女友

哪一種痛最不能忍？測試你的心有多狠

哪一種痛最不能忍？測試你的心有多狠

秋冬最值得投資的「工裝外套」一篇看懂怎麼穿　加碼9款百搭推薦

秋冬最值得投資的「工裝外套」一篇看懂怎麼穿　加碼9款百搭推薦

林柏宏包包上掛「LV狗掌」很得意　陳庭妮高喊：為什麼你有 分手就做不回朋友三大星座！TOP 1感覺被背叛　當然要斷就斷乾淨 苗栗不是美食沙漠！6間必訪　全台唯一客家麻辣鍋、擂茶三吃 宋慧喬43歲慶生照再度美出新高度！身材管理祕訣公開　吃豆腐瘦下來 星巴克12／2起全品項第二杯半價　本周五特價85折再送小白單 國民初戀秀智超會穿！水鑽套裝超顯瘦、毛絨背心層次疊穿法時髦又保暖 嘉義必住國際品牌飯店6亮點！早餐、霜淇林都能DIY　迎賓禮滿滿台灣味

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面