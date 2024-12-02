冬季頭癢、頭皮屑？專家提醒保持「頭皮清爽」是關鍵

▲冬季也會有頭皮異味的問題。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著天氣寒冷、冬季氣溫驟降，保暖衣物、圍巾帽子不離身，別忘了適當保持頭皮肌膚舒爽透氣。草本頭皮養護專家艾瑪絲提醒，帽子圍巾長時間佩戴，頭皮及後枕髮際區域，處於悶熱不透氣的狀態下，當頭皮聚積汗水、悶熱出油流汗，可能衍生泛紅搔癢、毛囊炎等頭皮問題，想維持頭皮健康，保持日常頭皮清爽環境，是不可或缺的養護關鍵。

頭氣味不是只有夏季才會出現！即使在寒冷冬天，也可能因過度保暖致使頭皮出油流汗產生頭氣味，像是室內空調暖房與戶外溫差過大、配戴帽子圍巾悶住頭皮及髮際處，頭皮處於密不通風的悶熱環境，若產生流汗出油，未即時適當清潔，也會散發頭氣異味；當頭皮處於髒汙潮濕悶熱的環境下，可能細菌滋生，影響頭皮健康，建議帽子圍巾應定期清潔、避免頭皮長時間包覆悶熱、適時保持頭皮舒爽透氣、洗髮水溫適中不宜過高，做好日常頭皮溫和潔淨，使用適合自己頭皮屬性的洗髮精，才是冬季髮肌養護之道。

而另一個冬季頭皮困擾就非頭皮屑莫屬了，冬季頭皮乾燥、搔癢如影隨行，若有厚重皮屑困擾，首要洗髮第一步，應先軟化囤積於頭皮的厚重角質皮屑及固態油脂髒汙，使用流動性佳的頭皮淨化液，深層潔淨軟化過多的油脂皮屑，將頭皮完善溫和潔淨；建議選擇清潔力適中、液態質地的頭皮專用洗髮精。

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