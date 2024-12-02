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不想厚重粉感？善用遮瑕膏「校色原理」　輕輕一抹黑眼圈隱形

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▲▼遮瑕。（圖／品牌提供）

善用校色遮瑕原理，巧妙遮飾臉上瑕疵。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

不想要厚重粉感，但又希望肌膚完美無瑕，這時就要善用遮瑕膏幫忙，但是有時遮瑕膏用起來灰灰的，不小心還越補越厚，原因就在於少了校色關鍵步驟，所以依據肌膚困擾來選擇對應的遮瑕膏顏色，才是正確觀念。

什麼事校色呢？校色的原理就是運用冷暖色調互補的特性，達到色彩與色溫平衡的效果。只要用對互補色彩，就能以色去色，輕鬆消彌各類色素瑕疵，創造最純淨的完美色調。

▲▼遮瑕。（圖／品牌提供）

▲ettusais 一抹隱形雙色遮瑕盤，4g，635元。

一抹隱形雙色遮瑕盤 ，百搭萬用雙色配置，右側偏橘調可自然遮蓋黑眼圈、暗沉斑點，泛紅處或痘疤則可以使用左側米色調遮蓋，如同奶油一般絲滑保濕的質地，就算兩色混用疊擦也不會乾澀卡紋。

▲▼遮瑕。（圖／品牌提供）

▲KAIBEAUTY 肌因校色遮瑕盤，3色，各1,380元。

小凱老師彙整肌膚瑕疵困擾的重點校色色彩，歸納出三盤精心研製色調 01粉蜜桃PEACH幫助淚溝提亮、02紅寶石RUBY改善重度黑眼圈 、03綠橄欖OLIVE則能夠遮瑕斑點痘疤 ， 不僅能調和遮蓋色素瑕疵，同時可提亮肌表結構暗沈，讓底妝更平整無瑕。

▲▼遮瑕。（圖／品牌提供）

▲NARUKO 茶樹抗痘遮瑕膏，5g，429元。

專為油痘肌打造最新茶樹抗痘遮瑕膏，添加澳洲茶樹精油及水楊酸，控油阻痘；搭檔綜合美肌維他命與紅花苜蓿毛孔調理因子，細緻改善膚況。遮瑕同時加強抗痘，不只美肌也養肌。

關鍵字：

遮瑕膏, 校色, 完美底妝, 肌膚瑕疵, 妝容持久

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