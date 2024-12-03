5大精品免費貼圖快收！LV「晚安圖」旋轉蹬羚超可愛　FENDI用中文說「棒」

▲LV佳節限定貼圖。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

歲末又是精品Line貼圖大方送的時刻，現在打開貼圖小舖，一口氣有LOUIS VUITTON、FENDI、Cartier（卡地亞）、CHANEL（香奈兒）、PRADA的免費貼圖讓你下載到心花怒放。

LV晚安圖讓吉祥物Gaston騎著「旋轉蹬羚」說「Good Night」，FENDI祭出Q版家族傳人Silvia Venturini Fendi開心喊「Yeah」，還有小松鼠用中文說「棒」，Cartier的「Bonjour」讓你用法文道早安，PRADA機器人比愛心，香奈兒香水美妝有雪花娃娃說「Thank You」，連結全部整理好了，快用精品貼圖讓你和朋友的對話更精彩。

LOUIS VUITTON

LV為慶祝在Sogo台北復興店的新店開幕，推出了呼應LV今年聖誕佈置的佳節限定貼圖，品牌吉祥物Vivienne與Gaston騎在斑馬、蹬羚、鴕鳥、長頸鹿等動物的旋轉木馬上開心玩樂，完整16張貼圖包括Ok、For You、Love You、Miss You、Thank You、Good Job、Happy Holidays、Let’s Celebrate等，好像聽見開心的笑聲，歡樂又幸福。

下載期間：即日起至2025年1月2日

點此下載：https://maac.io/3aY8w

＊只要加入路易威登 Line官方好友即可免費下載，使用效期90天。

FENDI

FENDI將家族傳人暨配飾及男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi變成Q版，化身貼圖主角與可愛小松鼠互動，還拎著經典的Baguette包、Peekaboo充滿特色，一共8款貼圖都很實用，包括Yeah、Hello、棒、Love You、Come On、謝謝、再見、OK等，其中好幾款都是中文字，是不是更一目瞭然？

下載期間：即日起至12月17日

點此下載：https://line.me/S/sticker/33603

＊為限量貼圖，前263,636名加入FENDI官方好友者可免費下載，使用效期90天。

Cartier

Cartier（卡地亞）用很具代表性的門僮、美洲豹設計出16款動態貼圖，走的是法式優雅路線，但畫面與文字可愛幽默，如門僮吹喇叭「Sounds Good」，騎著偉士牌機車邊哼歌的「Let’s go」，還有Thank you、Amazing、Happy、Enjoy等，此外，早安圖要用法文才特別，記得明天開始傳「Bonjour」到群組喔！

下載期間：即日起至2025年1月2日

點此下載：https://line.me/S/sticker/33576

＊加入Carter Line官方好友即可免費下載，使用效期90天。

CHANEL

CHANEL香水美妝以雪花娃娃分享冬日節慶的歡樂魔力，8款貼圖彷彿它的生活，包括應景的節慶祝賀Happy Holidays、送上愛心的Love，雪花娃娃在聖誕樹旁收禮物說「Thank You」，以及Hello、Haha、Good Night等，天氣再冷也充滿溫暖。

下載期間：即日起至12月26日

點此下載：https://line.me/S/sticker/33388

＊加入香奈兒香水美妝官方好友即可免費下載，使用效期90天。

PRADA

穿得超時髦的PRADA機器人比出可愛動作，變成一張張的貼圖，例如戴上花圈舉起左手說「Hello」，或是背著腋下包舉起大拇指表示「OK」，還有雙手合十的「Please」，機器人頭上有顆愛心裝可愛，一共8款都很好用，還沒下載快點出手。

下載期間：即日起至12月19日

點此下載：https://line.me/S/sticker/33603

＊加入PRADA Line官方好友即可免費下載，使用效期90天。