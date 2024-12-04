UNIQLO台灣車輪餅托特包必收！Gap雙面羽絨衣、大學T一衣多穿超值

記者鮑璿安／綜合報導

年末時刻圍繞著節慶派對氛圍，快時尚品牌也展開新的穿搭提案，Gap 2024假日系列強調以自然色系打造多層次穿搭，營造更有質感的冬季造型；而UNIQLO特別推出全新節日特別企劃，象徵台灣文化的「UTme」系列登場，超有在地特色。





▲Gap 2024假日系列強調以自然色系打造多層次穿搭，營造更有質感的冬季造型 。（圖／品牌提供）

▲大學T一向是Gap的主打單品，本次呼應2024假日系列換上了復古的學院風圖騰 。（圖／品牌提供）







▲立領外套。（圖／品牌提供）

大學T一向是Gap的主打單品，本次呼應2024假日系列，一一換上了復古的學院風圖騰，讓大學T不再僅是單穿而已，可搭配休閒格紋襯衫，或是輕鬆披掛在羽絨外套上，讓視覺重點更加鮮明。這次也示範用長版羽絨外套搭配短版羽絨外套，形成外短內長的巧思組合，刷毛外套也可與長短版羽絨衣進行搭配；而雙面飛行員短版羽絨外套則打造出一衣多穿的高CP值穿搭。





▲自12月6日（五）至1月2日（四），UNIQLO推出多款精選商品優惠陪伴大家過冬，並特別推薦六大明星 LifeWear 商品系列 。（圖／品牌提供）





▲台灣文化系列UTme! 攜手三位台灣知名藝術家—太陽龍宮、鄧彧和Lulu Lin，將台灣廟宇與夜市文化融入設計 。（圖／品牌提供）

自12月6日（五）至1月2日（四），UNIQLO推出多款精選商品優惠陪伴大家過冬，並特別推薦六大明星 LifeWear 商品系列，特別推薦保暖度十足的HEATTECH配件、女裝柔軟舒膚V領短版開襟外套、PUFFTECH輕暖科技系列等，都是冬季衣櫥中的實穿單品。這次更帶來了台灣文化系列UTme! 攜手三位台灣知名藝術家—太陽龍宮、鄧彧和Lulu Lin，將台灣廟宇與夜市文化融入設計，T恤上呈現了夜市攤位、小吃和打彈珠等生活場景，也提供小巧的托特包選項，相當適合送禮。