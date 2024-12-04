蒂妲史雲頓、金高銀現身杭州！「西湖屏風」誕生香奈兒東方美學工坊秀

記者鮑璿安／綜合報導

香奈兒2024/25 Métiers d'art 工坊系列於3日登場，本季選址於夜幕低垂的西湖畔邊發表，故事則從香奈兒女士（Gabrielle Chanel）珍藏的烏木漆面屏風開始說起，上頭描繪的動人西湖景色成為本季的創作靈感，形成一場關於時尚的東西方文化交流，細膩的花鳥圖騰刺繡、山水光景流轉於服飾上，將詩意都埋藏針線中。

▲（左起）蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、辛芷蕾、竇靖童三位香奈兒品牌大使同框演繹前導影像。（圖／品牌提供）





▲香奈兒2024/25 Métiers d'art工坊系列於3日登場，本季選址於夜幕低垂的西湖畔邊發表。（圖／品牌提供）

▲金高銀現身杭州秀場。



香奈兒每年12月獻上的工坊系列，不僅是對品牌手工藝的崇高致敬，大秀場地更是大家期待的焦點，這回從巴黎啟航到杭州，伴隨著朦朧月色籠罩，在如夢似幻的西湖美景映襯下揭開序幕。前導影片中更可驚喜見到蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、竇靖童以及辛芷蕾三位香奈兒品牌大使同框演繹，將鬱鬱蔥蔥的茶山成為背景，le19M工坊總部的精湛技藝為後盾，以此線索開啟通往2024/25 Métiers d'art工坊系列的大門。

其實香奈兒女士未曾來過杭州，但與當地的淵源卻早早結下，她一生收藏了20多面17至19世紀間的烏木漆面屏風，在位於巴黎康朋街31號寓所的書房牆面上，擺放著的屏風背景正是西湖，這件作品便是其中的珍品之一，讓她每日都能沉浸在湖光山色之中，於是也悄然埋下了本季將旅行和夢想融匯一體的初衷。

大陸超模劉雯身穿斜紋軟呢套裝開場，漫步於雲霧繚繞的秀場散發詩意，本季亦是對杭州悠久絲綢製造的致敬，靈感來自私人珍藏的烏木漆面屏風，由Lesage工坊打造的刺繡山茶花與蓮花花卉圖騰點綴有著褶皺和荷葉邊胸飾的長洋裝及西裝，靈動飛鳥、枝葉圖騰茂盛生長，也如同映襯西湖光景，中西結合的刺繡成為一大看點，精巧佈滿整件服裝，帶來愜意的東方美學。一系列毛呢大衣或是外套上，則裝飾源於中式的盤釦元素，以Paloma 工坊筆觸進行改造，內襯則為真絲絲緞，更增添了夢境時刻的流光溢彩。





▲全新Gucci Notte晚宴服系列亮相。（圖／品牌提供）



而Gucci創意總監Sabato De Sarno去年起發表Gucci Notte晚宴服系列，高級訂製服般的細節進一步塑造出他對經典的全新理解，全新系列包括12款女性晚宴服和4款男性晚裝，風格上盡顯Sabato的極簡時髦感，像是完美平衡日夜的橋樑。剪裁更是緊密貼合線條，並顯現出建築元素的立體鋒芒，通過不規則設計、扣環、豐盈的羽毛流蘇打造出具有張力的美感。珠寶則延續2025春夏女裝秀上對Bamboo主題的致敬，形成亮麗的手環或臂環配件；而小型琺瑯匣式手拿包（minaudières）也完美融入Gucci Notte晚宴服系列作為點綴，再次重塑品牌Bamboo經典元素，作為派對包款再適合不過。