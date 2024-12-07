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《現在撥打的電話》蔡秀彬爆紅！打敗高允貞、宋慧喬拿下韓網美女冠軍

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蔡秀彬爆紅！打敗高允貞、宋慧喬拿下韓網美女冠軍！Netflix韓劇《現在撥打的電話》超萌撒嬌感連女生看了都好愛

▲韓劇《現在撥打的電話》由柳演錫搭檔蔡秀彬飾演契約婚姻的夫妻。（圖／取自soobinms IG、Netflix提供）

圖文／CTWANT

Netflix最新韓劇《現在撥打的電話》由柳演錫與蔡秀彬一同飾演契約婚姻的夫妻，上線後人氣也火速追過台劇《影后》拿下冠軍，《現在撥打的電話》融合了浪漫、懸疑刺激等元素，保證讓觀眾一刻都無法鬆懈。

蔡秀彬在劇中飾演白司彥（柳演錫飾）妻子洪熙珠，童年因為一件意外事故失去講話的能力，不過現在成為一位才華洋溢的手語翻譯。蔡秀彬與柳演錫的組合也被網友狂讚很有CP感，並高度還原原著的角色設定，看好他們能拿下「最佳情侶」，近期蔡秀彬的美貌也紛紛登上韓國熱搜，並在韓網52萬人票選中打敗高允貞、宋慧喬拿下冠軍，趕快來看看蔡秀彬的清新感美貌重點都有哪些？

Netflix韓劇《現在撥打的電話》蔡秀彬妝容重點：絕美微霧感奶油肌

蔡秀彬的皮膚就像天生自帶微霧奶油肌光澤，底妝要選擇水光感與陶瓷肌中間，上妝時記得不要直接把粉底抹上臉，可以搭配美妝蛋或者粉底刷讓妝容的質感更輕薄，看起來也會比較漂亮。

（圖／Netflix提供）

▲蔡秀彬的肌膚天生自帶微霧奶油肌光澤。（圖／Netflix提供）

Netflix韓劇《現在撥打的電話》蔡秀彬妝容重點：米色系冷淡風眼影

蔡秀彬的清新感重點就在於她會把整體彩妝濃度降到最低，因為妝感太重就容易顯髒、顯老，而且蔡秀彬就是很適合這樣冷淡風，沒什麼色彩感的妝容，畢竟她的招牌特色就是「清新無害感」，彩妝師會用「米色調」搭配大地色系以及光澤感來點綴出輪廓感。

（圖／Netflix提供）

▲蔡秀彬的招牌特色就是「清新無害感」。（圖／Netflix提供）

Netflix韓劇《現在撥打的電話》蔡秀彬妝容重點：短短的毛絨感自然眉型

身為狗狗相女孩的蔡秀彬，她的眉毛也非常關鍵，不能勾勒出明顯的眉峰與眉尾，也不能把眉毛線條拉太長，短短的眉型會看起來比較「稚嫩、顯年輕」，最後就是可以運用眉粉、染眉膏來挑整眉色與濃度，看起來有毛絨絨感的感覺更讓蔡秀彬自帶撒嬌氛圍。

（圖／Netflix提供）

▲蔡秀彬的眉型也是關鍵。（圖／Netflix提供）

具滋潤感的妝前產品能替皮膚抓住水分且能柔焦毛孔不卡粉

想要跟蔡秀彬一樣有好皮膚，妝前的選擇就超重要，香緹卡這款結合保養及妝前修飾的保養型彩妝，運用獨特植萃胜肽配方為妝前肌膚補水並柔焦修飾，同時為肌膚開光有提亮澎潤效果，可全臉或局部使用，上完粉底後的皮膚自帶水嫩柔焦光。

香緹卡 金緻晶透光飾底霜 30ml／3,200元（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

▲香緹卡金緻晶透光飾底霜 30ml／3,200元。（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

韓妞也愛的消腫色，NARS#ST PAUL DE VENCE根本腫泡眼救星

將小紅書熱度極高的聖保羅雙色眼影，精心調製成4格眼彩盤，#ST PAUL DE VENCE聖保羅延續『柔和桃』為調色靈感，將鑽光、霧面啞光兩種不同質地一盤收入。打底以3霧面冷杏粉色大範圍眼窩上色，一上眼立刻消腫，再以2蜜桃杏層層暈染，4冷杏褐色可取代眼線筆勾勒輪廓，最後1碎鑽銀將極細緻的閃粉點綴在眼窩及眼頭！

NARS 全新4色眼彩盤#ST PAUL DE VENCE 4.8g／1,850（圖／品牌提供）

▲NARS全新4色眼彩盤#ST PAUL DE VENCE 4.8g／1,850元。（圖／品牌提供）

想要有蔡秀彬毛絨絨感的眉毛就要靠眉彩膏的幫忙

一刷即上色的Visée眉彩膏推出夢幻氛圍的全新限定色，賦予眉毛透明感和隨性感，添加輕柔定型成分形成柔軟薄膜，輕盈不乾硬，將毛流自然塑型。小型刷頭不論是眉毛較稀疏或是眉尾等眉毛較短的部分，也能從毛根確實上色，不易附著到肌膚。

Visée 瞬色定型眉彩膏 7g 新限定2色／240 元（圖／品牌提供）

▲Visée瞬色定型眉彩膏 7g 新限定2色／240 元。（圖／品牌提供）

人氣彩妝師曾亞凡也推薦的「野生眉」塑型眉膏

這款塑型眉膏不僅能定型，還可以增加厚實感，且淡淡的淺棕色就算眉毛稀疏的消費者也非常推薦使用。早期會用睫毛膏來定型眉毛，但容易太厚重或是雜亂，新手也無法上手，現在使用這款就能解決所有眉毛煩惱。

SUQQU 晶采塑型眉膏01 4.9g／1,250元（圖／品牌提供）

▲SUQQU晶采塑型眉膏01 4.9g／1,250元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 現在撥打的電話, 蔡秀彬, 柳演錫

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