台中勤美術館12／13開幕　日本nendo打造首展還有寶可夢

勤美術館將於12/13開幕,首展由日本nendo設計事務所領銜策劃,圖01.nendo作品《50 manga chairs》系列

台中勤美術館將於12/13正式開幕,以日本nendo設計事務所領銜策劃的《OUTLINES IN BETWEEN》為開幕首展,結合建築與設計,為台中草悟道注入國際化的藝術視野。展覽以五大主題展區及上百件設計作品,呈現設計與生活的創意連結,吸引大眾探索生活中的細微可能性。

▲作品《50 manga chairs》系列(Photo Credit:勤美術館、Photography by 楊承)。

展覽特色與設計理念 《OUTLINES IN BETWEEN》由nendo設計事務所創辦人佐藤大策劃,展出作品橫跨設計、建築與藝術三大領域。展覽聚焦「雨、雲、紙、線、石」五大元素,透過熟悉事物的重組與再設計,引導觀眾以不同視角看待生活。展品包括以雲霧疊層為靈感的《clustered clouds》,以及重新詮釋大理石柔軟性的《softer than stone》家具系列,兩者皆展現了nendo對材質與設計的獨到見解。

▲《clustered clouds》系列(Photo Credit:勤美術館、Photography by 楊承)。

另外展覽也特別展出《Pokémon Mosaic》生活居家系列,這是nendo與日本The Pokémon Company的合作作品,為首次在台灣亮相。該系列將寶可夢元素轉化為抽象線條與色塊,融入掛鐘、食器與抱枕等生活用品中,為兒童與成年人打造充滿趣味與時尚感的產品。

▲《Pokémon Mosaic》居家生活系列。(Photo Credit:©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo_Creatures Inc. _GAME FREAK inc.TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.)

策展空間與場館特色 展覽與日本建築師隈研吾設計的場館空間結合,其獨特的地景式設計,成為作品的最佳展示平台。執行長何承育表示,展覽希望以創新的視角重新定義設計的輪廓與可能性,並以多元策展形式啟發觀眾,發掘日常生活中的創意與靈感。

作為永久展品的《softer than stone》家具系列,採用線條重疊與特殊磨石工法,打破大理石的冰冷刻板印象,帶來輕盈柔和的視覺感受。這些家具在未來也將開放給民眾互動體驗,增添展覽的參與感。

▲nendo作品《softer than stone》系列(Photo Credit:勤美術館、Photography by 楊承)

銷售資訊 展期從2024/12/13至2025/6/1,一般票價為150元,現場更設有期間限定商品販售,包括《Pokémon Mosaic》限量生活單品,以及以展覽元素設計的小型紀念品,為參觀者提供更多收藏的機會,每周一休館。

由文化部指導,國立臺灣工藝研究發展中心、財團法人新光三越文教基金會與新光三越百貨共同主辦「2024工藝之夢特展」,從11/28起於新光三越台北信義新天地A9及台中中港店巡迴展出。

▲臺灣工藝獎 工藝美術組 ㄧ等獎《轉生I》游嘉萍。

今年擴大舉辦將展覽分七大主題,包括臺灣工藝獎本屆「創作獎」以「自然、循環、永續」為訴求,透過工藝創作思考當代及未來環境的挑戰,並首度將競賽分設「工藝美術組」與「工藝設計組」兩組,共有414件報名,作品經專業評審團審查,最終選出「創作獎」58件及「協作獎」5案獲獎。

▲工藝之夢2024年度特展之一-陶藝藝術家徐橘喵展區照。

在「日常裡,木的低語」主題展中,邀請來自花蓮玉里的家具職人「木想傢」,展出由年輕工匠們以手工製作精緻木作家具,透過雙手細細打磨出的圓潤創作,不僅強調手工技藝傳承與創新,更著重於每件作品的舒適性及實用性。

曾獲選2023臺灣工藝獎新光三越特別獎的木藝創作者呂珮如「木映傳家箔飾寶盒」,獨特且富有濃厚情感溫度的木箔創作,以木頭為畫紙、木皮為筆,承載家傳美好文化,收錄著家族的故事與記憶,也值得一看:「最常的一天」陶藝家徐橘喵創作給人充滿療癒的能量,希望透過雙手與時間不斷的對話,探尋生命與自然的連結歸屬。

2024工藝之夢The Dream of Craft首展從新光三越台北信義新天地A9 9樓展出,即起至12/10止;續展於新光三越台中中港店10樓,展期從12/20至2025/1/1。