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《正年》金泰梨「波浪短髮」爆紅　日系短髮、中短髮推薦視覺超減齡

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文／美人圈

Disney+韓劇《正年》開播後話題飆高，劇中金泰梨與鄭恩彩上演師徒女女CP戀，兩人更是為了劇中角色剪了帥氣的短髮，真的讓人眼睛一亮、帥度根本把人掰彎！這次一起看看秋季韓星短髮範本，金泰梨、鄭恩彩同款短髮討論度超高，NewJeans Hanni款日系短髮清純減齡，快一起往下看！

▲髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲韓劇《正年》全季Disney+熱播中。（圖／IG@disneypluskr）

秋季韓星短髮推薦

《正年》金泰梨「波浪短髮」

Disney+新劇《正年》日前開播！劇情講述金泰梨飾演的擁有聲樂天賦的木浦鄉村少女，夢想成為國劇名演員的故事。為了詮釋角色，金泰梨也特別剪掉長髮，換上了這款充滿層次感的波浪短髮！這款髮型以層次為基礎，搭配大C字波浪捲，蓬鬆又有彈性。是一款既保留女人味、同時又帶點少年感的短髮髮型。

▲髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲金泰梨新髮型。（圖／IG@kimtaeri_official）

這款波浪捲度其實更偏自然的弧度，有種復古的感覺，搭配妝容的話可以散發強烈的時髦氣場，素顏的話則率性自然。

▲髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲金泰梨這款波浪捲度其實更偏自然的弧度，有復古的感覺。（圖／IG@kimtaeri_official）

《正年》鄭恩彩「掛耳短髮」

《正年》中鄭恩彩簡直帥出新高度！鄭恩彩在劇中飾演國劇頂級明星，在梅蘭國劇劇團中扮演男主角，也是真的剪了一頭掛耳短髮，搭配她本身銳利的五官，真的有種英氣感，這款掛耳短髮同時帶些港風短髮的特點，像是瀏海、蓬鬆紋理捲、層次等，相當俐落又帥氣。

▲髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲《正年》中鄭恩彩簡直帥出新高度。（圖／IG@jungeunchae_）

這款掛耳短髮透過具弧度的層次線條打造出清爽俐落的風格，帶點少年感、率性的氛圍，2024秋冬開始可以在表層燙出光澤感及弧度，日常用軟髮蠟稍微抓出濕髮線條，相當時髦又有造型、慵懶個性感，是接下來的流行趨勢。

▲髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲掛耳短髮是接下來的流行趨勢。（圖／IG@songch_y）

NewJeans Hanni「破碎短髮」

NewJeans Hanni在先行曲《Bubble Gum》MV中也以一頭短髮登場，帶破碎的高層次肩上短髮相當有個性，帶點少年感氣息，與Hanni本身那種可愛靈動的感覺相當契合，給人一種鬼靈精怪的俏皮印象！

▲髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲Hanni破碎短髮相當有個性。（圖／IG@newjeans_official）

這款肩上短髮層次相當高且破碎，髮尾可以加入些自然外翹的線條感，同時，搭配減齡的短瀏海及兩側的碎髮，可以增加對臉型的包覆度、放大對臉型的修飾效果。

▲髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲髮尾可以加入些自然外翹的線條感。（圖／IG@yoning.chacha）

《因為不想吃虧》韓智賢「層次一刀切」

初次剪短髮的話，推薦韓智賢在《因為不想吃虧》中的髮型，以瀏海搭配層次一刀切，帶有空氣感的一刀切在髮尾部分會調整些髮量、稍微剪出層次，不像以往一刀切無層次、髮尾近乎齊平的狀態，也因為多了空氣感，看上去會輕盈很多。搭配瀏海也可以增加減齡效果、同時提高對臉型的包覆度，更加顯瘦。

▲髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲初次剪短髮的話，推薦韓智賢在《因為不想吃虧》中的層次一刀切髮型。（圖／tvN）

一刀切熱度不退，但是在今年也是建立在些許層次感的基礎上去做變化，會比先前一刀切的俐落、再多了分率性感。

▲髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲一刀切髮型熱度不退。（圖／IG@__erimmm）

Nana「精靈短髮」

Nana自從剪了這款短髮後，每次出鏡都被誇讚簡直就是剪出人生髮型！這款短髮長度齊耳且搭配明顯的捲度，相當有造型感，也有種美式復古的氛圍，不僅有甜美可愛的氛圍、也可以走稍微性感的風格，重點是自帶法式慵懶感，鬆弛又迷人，出片率超高。

▲髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲髮型 。（圖／翻攝自IG）

▲Nana這款短髮長度齊耳且搭配明顯的捲度，相當有造型感。（圖／IG@jin_a_nana）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 日系短髮, 中短髮, 金泰梨, 鄭恩彩

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