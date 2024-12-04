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瓊瑤輕生亡！盤點改編成戲劇的言情小說　《還珠格格》更拍成三部

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記者李薇／綜合報導　圖／百度百科

作家瓊瑤（原名陳喆）4日驚傳離世，身為華語文學和影視界的重要人物，她創作了大量的愛情小說，其中許多作品被改編為電影或電視劇，深受許多人喜愛，盤點瓊瑤多部經典創作以及被翻拍成戲劇的作品，看看哪一部你還沒看過。

1.《窗外》

瓊瑤,婉君表妹,還珠格格,情深深雨濛濛,。（圖／百度）

1973年被改編為電影，由林青霞主演，講述學生與教師之間一段禁忌的愛情，獨特挑戰社會道德界線的情節，加上林青霞的出演讓角色更有說服力，故事情節具有強烈的張力和悲劇感，讓觀眾印象深刻。

2.《煙雨濛濛》

瓊瑤,婉君表妹,還珠格格,情深深雨濛濛,。（圖／百度）

又名《情深深雨濛濛》，改編為電視劇，1986年、2001年兩次翻拍，講的是民國時期陸家家族恩怨與愛情糾葛，牽涉大家族的愛恨情仇背景吸引觀眾，在2001年的版本由趙薇、林心如和蘇有朋主演，強大的演員陣容帶來高關注度，連主題曲《情深深雨濛濛》也爆紅。

3.《在水一方》

瓊瑤,婉君表妹,還珠格格,情深深雨濛濛,。（圖／百度）

由秦漢、林青霞主演的電影，1988年更改編成電視劇，描述一對年輕人的愛情因世俗和家庭阻撓而波折不斷，角色兼得細膩感情以及青春浪漫的情節，非常觸動人心。

4.《庭院深深》

瓊瑤,婉君表妹,還珠格格,情深深雨濛濛,。（圖／百度）
在1971年改編為電影，1987年則是以電視劇形式播出，講述一段發生在舊式庭院中的愛情故事，充滿壓抑和掙扎傳統與現代衝突觀念，引發觀眾共鳴，加上舊式庭院的背景更讓劇情增添氛圍。

5. 《還珠格格》

瓊瑤,婉君表妹,還珠格格,情深深雨濛濛,。（圖／百度）

可以說是7年級生共同的回憶，在1998年、1999年、2003年分別改編成三部電視劇，講述小燕子和紫薇兩位女子的皇宮冒險和愛情故事，因為節奏歡快、每個角色個性鮮明立體，加上浪漫、冒險與幽默元素都有，吸引廣泛的觀眾，其中，由趙薇、林心如、蘇有朋主演的第一版更是經典之作。

6.《一簾幽夢》

瓊瑤,婉君表妹,還珠格格,情深深雨濛濛,。（圖／百度）

1996年、2007年改編為電視劇，難得以姐妹之間對愛情的競爭與對比，探討自我價值與情感選擇，因為牽涉愛情與家族關係的交織，故事張力強，因此吸引許多觀眾討論劇情，連主題曲與插曲都跟著成為流行曲。

關鍵字：

瓊瑤, 婉君表妹, 還珠格格, 情深深雨濛濛

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