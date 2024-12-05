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汪小菲妻子馬筱梅自曝「兩人相處」：有爭執我會安靜先聽他說

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▲▼汪小菲妻子馬筱梅自曝「兩人相處」 。（圖／翻攝自小紅書/Mandy曼蒂）

▲汪小菲與馬筱梅夫唱婦隨，感情甜蜜。（圖／翻攝自小紅書/Mandy曼蒂）

記者曾怡嘉／台北報導

大S前夫汪小菲二婚馬筱梅，兩人時常在平台上曬恩愛，開直播和網友互動，人氣一直很旺，日前馬筱梅直播分享自己的感情觀，她認為：「兩人會吸引對方一定是一見鍾情，但若要長久相處得看之後怎麼經營，不經營的話，所有的一見鍾情都會成為泡沫。」

她強調所有的關係，不只是夫妻，甚至是家人和朋友都需要經營，哪怕對自己的爸媽也是，她說：「有時候我都會勸我老公對我婆婆講話不要那麼急躁，但我老公可能有自己的想法，有時候我老公也會勸我對自己媽媽講話態度要好一些，經過溝通之後，我們都會反思，要怎麼才能做得更好。」

她說：「其實面對越親近的關係，你反而會更肆無忌憚，因為你不會害怕失去，遇到和老公有爭執，雖然我會認為我自己沒問題，但我不會先說出口，我反而想要先聽他說，聽完以後給自己一個思考空間，心情也會比較平靜。」她坦言：「老公曾對我說，如果我們早一點認識，或許關係也不會那麼好，現在我們都學著包容對方，因為先前的一些經驗，讓我們懂得去體諒、珍惜身邊的人。」

而大陸網友看完留言紛紛表示：「好女孩，有智慧」、「她是很理性又溫和的人呢」、「用言行傳遞正能量的女人會發光」、「越來越喜歡她了」。

關鍵字：

感情觀, 大S, 汪小菲, 關係經營, 智慧建議

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