氣墊粉餅快乾教你立刻復活！「5個彩妝冷知識」讓你化妝變神手

▲快乾的氣墊粉餅先別急著丟。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉／綜合報導

每天都在化妝，但是有些小技巧能讓你的彩妝更快速精準，像是怎麼擦口紅不沾牙齒、氣墊粉餅如何重新復活，一些你沒聽過的彩妝冷知識，一次教會你！

#眉粉也能拿來修容

坊間越來越多畫眉工具，尤其以能自然上色的眉粉最受歡迎，除了能畫眉毛補色以外，也可以當作鼻影修容，更能填補髮際線和頭皮明顯的分線處，小小一盒可說是功能性超強，CP值有夠高。

▲（圖／Unsplash，以下同）

#手指幫助唇彩不沾牙

畫上美美的唇色，但是一張口大笑，發現唇彩都沾在牙上好尷尬，想避免唇色沾到牙齒，在塗上唇彩後，可以食指放入嘴內，再像棒棒糖一樣從口中拉出，這樣一來，靠近唇內的唇膏就會沾附手指，就不怕再沾到牙齒啦！

#氣墊粉餅快乾了，趕快翻面復活

為了上妝便利，不少女生都會隨身攜帶一塊氣墊粉餅補妝，但好像沒用多久就快乾了怎麼辦？有的人會將粉底液擠在氣墊粉餅中，但因為過多的粉體讓粉撲容易吸附不均，拍在臉上容易結塊。若是真的快乾了又不想丟，建議可以將氣墊的海綿取出翻面，另一面擁有足夠的粉底，又可以再撐一下了。

#蜜粉眼下打底，避免眼影掉粉

為什麼女星的眼妝都不暈染，因為化妝師多會多做一道工，在畫眼妝之前會在眼下掃一層蜜粉，待完成眼妝之後，再用蜜粉刷輕輕掃走餘粉，就算是剛剛掉落眼下的眼影粉，也能輕鬆打理乾淨。

#眼線液筆尖朝下放能保證均勻出水

畫眼妝時最怕眼線畫得斷斷續續，擁有一支顯色度高的眼線液很重要，這時候如何擺放眼線液才是學問，建議用完將筆尖朝下擺放，這樣一來眼線液較不怕乾，另方面也保證出水均勻。