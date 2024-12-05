Balenciaga用手機拍大片！曝光藍寶堅尼聯名、大包配趾套拖鞋超吸睛

記者鮑璿安／綜合報導

Balenciaga作為社群上的吸睛高手，基本上一清空品牌的官方IG就知道有大事要發生，這次則將主軸放在全新的秋季25系列發表，有趣的是這組時尚照是以手機完成拍攝，沒有遙不可及的場景，雜亂且真實的辦公室背景顯得格外熟悉。而系列也曝光了與超跑Automobili Lamborghini 藍寶堅尼的聯名，完全毫無冷場。





▲Balenciaga秋季25系列通過藝術總監Demna用手機拍攝的一組內部使用照片發表。（圖／品牌提供）

該系列以Demna在個人社群發佈的帶浮水印圖片亮相，呈現純粹的時裝穿搭形態，讓人忍不住猜測 「這是真的新品發表嗎？」，系列聚焦服裝的舒適性，以精簡俐落的晚禮服與Garde-Robe造型開場，逐漸過渡至更加概念化的休閒日常著裝。形塑出肩線和領口的披掛式圍巾上衣成為吸睛單品之一，作為平衡日夜的橋樑，並以熟悉的Balenciaga式美學制服呈現完整衣櫥系列。錯視設計幾乎是Demna在每一季都會施展的魔法，這次驚喜偽裝為皮夾克的運動衣與機車褲，配有錯視效果的日式丹寧面料運動服套裝，延續著高級時裝的意涵。

而本季最讓人期待的合作莫過於品牌與藍寶堅尼Automobili Lamborghini的跨界聯名，搶先曝光的是限量630件的白色長袖T恤，衣身印有Lamborghini推出的第二款混動超級跑車Lamborghini Temerario 2025版。此外還包括飛行員皮夾克、賽車夾克、T恤等配件，連當家包款Balenciaga Rodeo和Hourglass也並未缺席，全套作品將於2025年春季在Balenciaga指定精品店和官網發售。





▲Balenciaga與藍寶堅尼Automobili Lamborghini的跨界聯名。（圖／品牌提供）

本季鞋履也是話題性單品，包括多個Balenciaga I Scholl合作系列鞋款，在細高跟鞋、高跟涼鞋與皮靴中裝入護足軟木鞋墊，甚至發現一款僅僅包裹大拇指的平底拖鞋，極簡模樣讓人大呼神奇。





▲今年Miu Miu Holiday形象廣告由攝影師Lengua拍攝，請到英國演員Emma Corrin詮釋。（圖／品牌提供）

此外，年末時刻少不了「Holiday」系列的專屬儀式感，今年Miu Miu Holiday形象廣告由攝影師Lengua拍攝，請到英國演員Emma Corrin詮釋，以她優雅個性的形象和Miu Miu達成完美呼應。廣告汲取復古肖像明信片的元素，透過逐幀展示與上色，豐富的畫布背景強調光影變化，如同在自家場景一般，沙發、扶手椅、三角鋼琴勾勒出抽象而優雅的空間。