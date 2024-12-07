玩皮你比不過BOTTEGA VENETA　傳Matthieu Blazy將接下CHANEL創意總監

▲2025春夏大秀，BOTTEGA VENETA在一貫的時髦俐落中，暗藏不少童趣感。



圖文／鏡週刊

自從CHANEL與設計師Virginie Viard分道揚鑣後，創意總監一職懸宕近半年未決。如今似乎出現一絲曙光，《WWD》報導稱CHANEL計畫在12月宣布新人選，而呼聲最高的是BOTTEGA VENETA現任創意總監Matthieu Blazy。無論最後是誰接手香香帝國，這位時尚圈當紅炸子雞，你一定要認識。

▲Matthieu Blazy入主BOTTEGA VENETA三年多，成功站穩地位。

時尚詐欺抓到了

▲設計師眼中的義大利男人，永遠不會過度時尚，他們在乎風格勝於流行。

一件白色坦克背心、一條淺色水洗牛仔褲，如此平凡簡單的穿搭，居然是設計新秀Matthieu Blazy接手BOTTEGA VENETA後，在萬眾矚目下舉辦的處女秀開場Look？台下竊竊私語，毒舌評論家正磨刀霍霍，飛快敲擊鍵盤的手指，卻在知道實情後猛然停下，目瞪口呆地盯著伸展台。原來，那不是普通的背心和牛仔褲，是由皮革幻變而成的藝術品。

▲設計團隊花費整整3個月，才研究出如何印刷這條看似是丹寧、實為皮革的牛仔長褲。

即便成了精的評論家都難以辨認，能如此以假亂真，靠的是BOTTEGA VENETA長年累積的精湛工藝。然而，長期追求內在美，亦讓品牌留下「樸實無華」的既定印象，在猶如花花世界的時尚圈，向來吃力不討好。「『無聊死了！』」Matthieu Blazy坦言，曾有人當著他的面如此評論。

▲極其浮誇的流蘇頭飾，是以皮革精心打造，簡直是將工藝技術推向極限。

▲用最精緻的工藝，呈現最接地氣的在地文化，一如這款絲質打造的「偽塑膠袋」。

「我並不想做無聊的衣服。」他認為講究工藝，並非得與「高大上」畫等號不可；貼近現實生活的設計，也能暗藏名匠手藝。「有些褲子做了2年仍未完工。我們常在公司說，自己的工時是以天來計算，而不是小時。（笑）」Matthieu Blazy談起那件一鳴驚人的牛仔褲，全員絞盡腦汁，直到成品需要靠實際觸碰才會發現是皮革製品的那一刻，設計團隊才肯罷休，「這個小祕密讓人心跳加速。能引起情感共鳴的東西，一點也不無聊。」

▲經典的皮革編織包，竟偷藏了鍵盤元素在其中，看了會心一笑。

垃圾教育撿到寶

出生於巴黎，母親是歷史學者、父親則是藝術鑑賞家，Matthieu Blazy從小浸淫文藝環境，他對時尚的啟蒙來自於鄰居。「我家隔壁是一間模特兒經紀公司，常有過期雜誌丟棄在外面，我很喜歡從中翻出《Harper's Bazaar》、《Vogue》來看。」他口中所謂的「垃圾教育」，養成了如今前途無可限量、炙手可熱的時尚新星。

▲Matthieu Blazy的名人粉絲不少，饒舌夫妻檔A$AP ROCKY（右）、蕾哈娜（左）也是其一。

Matthieu Blazy年輕時曾在Balenciaga、Raf Simons等品牌累積能量，任職Maison Margiela期間開始大放異彩。當時，美國饒舌天王Ye（Kanye West）正在各地舉辦巡演，掀起全球熱議的水晶鑲飾面具，正是出自Matthieu Blazy之手。Ye的內心因這些作品掀起漣漪，「曾經我害怕在公共場合戴上它，直到我擁抱『世界即舞台』的想法，便不再為此感到害羞。」

▲Matthieu Blazy曾在私人IG上曝光他為Ye設計的水晶鑲飾面具。（翻攝自Matthieu Blazy IG）

一戰成名後，Matthieu Blazy的設計之路卻不如眾人所想的一帆風順。2016年，他隨著伯樂Raf Simons的腳步，一起入主Calvin Klein大膽革新，不料難獲市場與投資方的支持，不到2年雙方閃電分手，「突如其來的結束，我曾在這期間想過：『乾脆別在時尚界工作了。』」Matthieu Blazy回憶。

話題霸榜帶貨王

▲女星茱莉安摩爾配戴BOTTEGA VENETA的Drop黃金耳環，時髦大器。

好在經過短暫休息，Matthieu Blazy找回單純創作的樂趣，2020年加入BOTTEGA VENETA，隔年底接下創意總監。他不改初心，秉持著情感共鳴的設計原則，讓近一甲子的老牌脫胎換骨，接連幾季時裝叫好又叫座，成功開啟品牌新篇章。

▲Primavera系列 高級珠寶， 靈感源自野生花卉之美。

不僅如此，Matthieu Blazy積極拓展品牌版圖。2025春夏時裝周上，萌爆全場的懶骨頭座椅，迅速成為社群霸榜關鍵詞；大秀剛落幕，又緊接著推出品牌首個高級珠寶系列。而最近的話題新作，是攜手義大利高端燈具品牌Flos，為旗下經典桌燈Model 600打造特別版本，將品牌經典的皮革編織，化身最時髦的燈具底座。

▲2025春夏時裝週掀起熱議的ARK動物懶人沙發，成為時尚圈新寵兒。

短短3年內，Matthieu Blazy證明了自己的初衷無誤，不只成為時尚圈當紅炸子雞，更是BOTTEGA VENETA的印鈔機，也難怪會傳出CHANEL看上他接班新總監。

▲Flos Model 600特別版桌燈，BV招牌色「鸚鵡綠」特別搶手，售價約NT$42,000起。

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