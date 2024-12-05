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只送不賣！IKEA超Q雲朵包4間分店才有　還能當枕頭開賣時間記下來

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IKEA鐵粉必須設鬧鐘！只有這四間分店消費滿額才有送「雲朵包」，經典IKEA藍色超吸睛快把時間、地點記下來

▲IKEA雲朵包。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

IKEA真的太會了！每次推出的限定小物都超級可愛讓人好想擁有，這次因應提升睡眠品質的主題，更推出消費滿2,888元就送超可愛「隨時隨地睡飽包」，宛如雲朵包的外型加上實用度滿分的設計，居然是贈品未免太棒了吧！趕快來看看要怎麼獲得？

IKEA大台北分店限定！消費滿2,888元就送超可愛「隨時隨地睡飽包」IKEA大台北地區四間分店推出卡友滿額贈活動，只要在12／6至12／22活動期間至IKEA指定分店（新莊店、新店店、內湖店、台北城市店），全店單筆消費滿2,888元就送「隨時隨地睡飽包」，外型設計如時下最流行的雲朵包，搭上經典IKEA藍，隨身攜帶超吸睛，內部加入了柔軟的填充物，蓬鬆舒適的設計，彷彿隨身攜帶一顆枕頭，一頭埋進「睡飽包」裡隨時隨地就能享受小憩時光！

IKEA鐵粉必須設鬧鐘！只有這四間分店消費滿額才有送「雲朵包」，經典IKEA藍色超吸睛快把時間、地點記下來

▲IKEA隨時隨地睡飽包，蓬鬆舒適設計可當午睡枕頭。（圖／品牌提供）

「睡飽包」超輕量好收納，A4文件、筆電、水壺、各種隨身用品都放得下，不論是當作上學上班用的書包或公事包、收納遛狗必需品的寵物包，或是帶小孩外出必備的媽媽包都合適，不只百搭還超萬用！每人每卡限兌換乙個，數量有限送完為止，千萬別錯過了！

IKEA鐵粉必須設鬧鐘！只有這四間分店消費滿額才有送「雲朵包」，經典IKEA藍色超吸睛快把時間、地點記下來

▲IKEA隨時隨地睡飽包，上班出遊都適合，也可以當媽媽包。（圖／品牌提供）

失眠必備的助眠好物推薦：

IKEA KLUBBSPORRE人體工學枕

KLUBBSPORRE人體工學枕提供兩種舒適體驗，一面是記憶泡棉，可貼合頭部與肩頸，有效釋放壓力，另一面是涼爽凝膠，涼爽、舒適的感受，高枕設計無論側睡或仰睡都合適。

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▲IKEA KLUBBSPORRE人體工學枕／1,499元。（圖／品牌提供）

bamford 限量甯靜枕頭噴霧

bamford限量甯靜枕頭噴霧內含複方精油包括心靈守護的乳香、平靜鎮定的薰衣草以及能夠舒緩放鬆身心的馬鬱蘭。利用天然植物精萃調和出放鬆的香氣，將噴霧噴灑在枕頭或寢具上，能幫助在睡前營造出一個自然、舒適的環境氛圍，讓身體更容易放鬆，進入深層和緩的睡眠。

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▲bamford 限量甯靜枕頭噴霧／1,100元。（圖／品牌提供）

Dr.CINK L.Ga A5好舒眠専利益生菌膠囊

Dr.CINK對於睡眠益生菌產品相當看重，特別邀請有「個人化益生菌之母」之稱的「呂春美醫學博士」來做共同研發人。這款益生菌膠囊當中含有GABA，這是一種天然存在的胺基酸，隨年齡增長持續減少，而女性尤其下降更快，補充GABA能達到放鬆、紓壓，讓心情保持愉快，也是助眠的重要一環！

IKEA鐵粉必須設鬧鐘！只有這四間分店消費滿額才有送「雲朵包」，經典IKEA藍色超吸睛快把時間、地點記下來

▲Dr.CINK L.Ga A5好舒眠専利益生菌膠囊 30粒／1,580元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, IKEA, 睡眠, 舒眠, 雲朵包, 睡飽包

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