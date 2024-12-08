fb ig video ETtoday search mobile

你的誕生石是什麼？關於12個月份誕生石的意義與祝福大公開

>

妳知道自己的誕生石是什麼嗎？關於12個月份誕生石的意義與祝福大公開！

▲12個月份誕生石。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

你知道嗎？每個月都有屬於自己的誕生石，誕生石不僅能帶來好運，還代表了一種特別的力量，趕快來看看12個月份的誕生石各是什麼，找出屬於你的那顆幸運寶石！

1月：石榴石

石榴石代表忠誠、愛與友誼，它那鮮豔的紅色充滿了熱情和活力，聽說它還有保護作用，能帶給你力量和勇氣、增強自信！

2月：紫水晶

紫水晶是2月的誕生石，它充滿靈性和智慧的力量，它的紫色可讓人感到冷靜和平衡，有助於減少壓力、提升直覺。

3月：海藍寶石

海藍寶石就像大海一樣清新，代表勇氣和幸福，它能帶來希望和寧靜，讓人心靈如海水般平和，想放鬆和找回自信的朋友都很適合它。

4月：鑽石

4月的誕生石就是大家熟知的鑽石，象徵著永恆的愛和堅定的信念，它純潔無瑕，是愛情的最佳代表，也是增強自信的好夥伴，尤其適合那些想要展現愛和承諾的人。

5月：綠松石

5月的誕生石是綠松石，象徵智慧、希望和重生，它那充滿生機的綠色讓人想到大自然的活力，據說還能增進心靈的平靜，帶來好人緣和愛情哦。

6月：月光石

月光石就像它的名字一樣，柔和的色澤就像月光一樣迷人，象徵愛與希望，它能幫助你找到內心的平靜、提升情感深度。

7月：紅寶石

紅寶石是7月的誕生石，代表熱情與愛，那火紅的色澤能激發你的動力和勇氣，幫助你追求自己的夢想，讓生活充滿幸福和滿足感！

8月：橄欖石

橄欖石是8月的誕生石，翠綠的顏色象徵幸福與好運，它可以幫助你驅散負面情緒，吸引正向的能量。

9月：藍寶石

藍寶石是9月的誕生石，代表忠誠和智慧，那深邃的藍色讓人覺得冷靜和安心，還能幫助你增強專注力和智慧。

10月：蛋白石

10月的誕生石是有著多變色澤的蛋白石，蛋白石象徵創造力和靈感，能激發你的想像力，給你情感上的保護，是充滿藝術靈感的人們最愛的寶石之一。

11月：黃水晶

11月的誕生石黃水晶帶有溫暖的光芒，象徵著繁榮和成功，它可以幫助吸引財富和正能量，提升自信心，特別適合那些想在事業上取得好成績、增強財運的小夥伴！

12月：土耳其石

土耳其石是12月的誕生石，象徵著繁榮和保護，它能幫助你遠離負能量，帶來好運和健康，也是象徵幸福和友誼的好選擇哦。

誕生石不僅是每個月的象徵，更代表著獨一無二的祝福與力量，適逢年末聖誕節將至，不妨為自己或親愛的好友挑選一件綴飾著誕生石的美麗飾品，無論是項鍊、戒指還是耳環，讓這份心意伴隨著祝福，帶來好運和幸福。

深受台灣女孩喜愛的vacanza，便在今年首度推出別具特殊意義的「誕生石系列」，以幸運餅乾為造型，將十二個月份的代表水晶融入項鍊、戒指到耳環等配飾當中，可雙面配戴的設計巧思，一面是展現幸運餅乾的俏皮造型，另一面則以紙條設計傳遞祝福語意，每一款均千元有找，讓妳輕鬆擁有專屬於自己的誕生石祝福。

妳知道自己的誕生石是什麼嗎？關於12個月份誕生石的意義與祝福大公開！

▲此系列推出項鍊，耳環與戒指三種品項，採用316L醫療鋼，敏感肌膚也可以安心配戴。（圖／品牌提供）

在法式輕奢珠寶品牌MAISON M，妳則可以找到多款4月份誕生石鑽石的精緻珠寶，例如以精湛切工與歐式鑲嵌工藝呈現的18K圓鑽戒指、有著優雅線條的經典鑽石手鍊和簡約又實搭的18K單鑽項鍊。

妳知道自己的誕生石是什麼嗎？關於12個月份誕生石的意義與祝福大公開！

▲18K圓鑽戒指／9,800元、經典鑽石手鍊／8,800元、18K單鑽項鍊／18,800元。（圖／品牌提供）

而且MAISON M還為了女孩們備好了聖誕購物活動小驚喜，不只購物滿額免運費，消費滿3,000元還可獲贈限量Bonjour Paris隨行玻璃杯，為日常生活增添滿滿儀式感。

妳知道自己的誕生石是什麼嗎？關於12個月份誕生石的意義與祝福大公開！

▲有著高顏值的法式隨行玻璃杯，放在餐桌上或當成收納擺件都OK。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
瓊瑤去世／失去腿怎能比過失去愛情！「瓊瑤式愛情」曾風靡兩岸三地　近年慘遭網友瘋狂吐槽
小六生毆打老師掀議　他憶曾遭家長「威脅剁手」：未成年道歉闖遍天
原始連結

關鍵字：

周刊王, 誕生石, 寶石

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

懶人有懶福三大星座！TOP 1用力經營人脈　私底下超鬆軟

懶人有懶福三大星座！TOP 1用力經營人脈　私底下超鬆軟

年末必追！《影后》爆紅的四大原因　直搗人心的金句就是人生寫照

年末必追！《影后》爆紅的四大原因　直搗人心的金句就是人生寫照

陳若儀背百萬愛馬仕包朝聖周杰倫　二刷演唱會全穿香奈兒

陳若儀背百萬愛馬仕包朝聖周杰倫　二刷演唱會全穿香奈兒

第一眼看到樹枝還是人臉？秒測你真實「內心狀態」 中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌 你的誕生石是什麼？關於12個月份誕生石的意義與祝福大公開 《現在撥打的電話》蔡秀彬爆紅！打敗高允貞、宋慧喬拿下韓網美女冠軍 一張抽象圖你先看到什麼？測試最近精神狀態超準 凱特王妃名牌紅大衣穿4次都像新衣　領口打上蝴蝶結呼應聖誕氣氛 年紀越大越有魅力星座Top 3 ！第一名桃花來得晚　內在更吸引人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面