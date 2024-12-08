你的誕生石是什麼？關於12個月份誕生石的意義與祝福大公開

▲12個月份誕生石。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

你知道嗎？每個月都有屬於自己的誕生石，誕生石不僅能帶來好運，還代表了一種特別的力量，趕快來看看12個月份的誕生石各是什麼，找出屬於你的那顆幸運寶石！

1月：石榴石

石榴石代表忠誠、愛與友誼，它那鮮豔的紅色充滿了熱情和活力，聽說它還有保護作用，能帶給你力量和勇氣、增強自信！

2月：紫水晶

紫水晶是2月的誕生石，它充滿靈性和智慧的力量，它的紫色可讓人感到冷靜和平衡，有助於減少壓力、提升直覺。

3月：海藍寶石

海藍寶石就像大海一樣清新，代表勇氣和幸福，它能帶來希望和寧靜，讓人心靈如海水般平和，想放鬆和找回自信的朋友都很適合它。

4月：鑽石

4月的誕生石就是大家熟知的鑽石，象徵著永恆的愛和堅定的信念，它純潔無瑕，是愛情的最佳代表，也是增強自信的好夥伴，尤其適合那些想要展現愛和承諾的人。

5月：綠松石

5月的誕生石是綠松石，象徵智慧、希望和重生，它那充滿生機的綠色讓人想到大自然的活力，據說還能增進心靈的平靜，帶來好人緣和愛情哦。

6月：月光石

月光石就像它的名字一樣，柔和的色澤就像月光一樣迷人，象徵愛與希望，它能幫助你找到內心的平靜、提升情感深度。

7月：紅寶石

紅寶石是7月的誕生石，代表熱情與愛，那火紅的色澤能激發你的動力和勇氣，幫助你追求自己的夢想，讓生活充滿幸福和滿足感！

8月：橄欖石

橄欖石是8月的誕生石，翠綠的顏色象徵幸福與好運，它可以幫助你驅散負面情緒，吸引正向的能量。

9月：藍寶石

藍寶石是9月的誕生石，代表忠誠和智慧，那深邃的藍色讓人覺得冷靜和安心，還能幫助你增強專注力和智慧。

10月：蛋白石

10月的誕生石是有著多變色澤的蛋白石，蛋白石象徵創造力和靈感，能激發你的想像力，給你情感上的保護，是充滿藝術靈感的人們最愛的寶石之一。

11月：黃水晶

11月的誕生石黃水晶帶有溫暖的光芒，象徵著繁榮和成功，它可以幫助吸引財富和正能量，提升自信心，特別適合那些想在事業上取得好成績、增強財運的小夥伴！

12月：土耳其石

土耳其石是12月的誕生石，象徵著繁榮和保護，它能幫助你遠離負能量，帶來好運和健康，也是象徵幸福和友誼的好選擇哦。

誕生石不僅是每個月的象徵，更代表著獨一無二的祝福與力量，適逢年末聖誕節將至，不妨為自己或親愛的好友挑選一件綴飾著誕生石的美麗飾品，無論是項鍊、戒指還是耳環，讓這份心意伴隨著祝福，帶來好運和幸福。

深受台灣女孩喜愛的vacanza，便在今年首度推出別具特殊意義的「誕生石系列」，以幸運餅乾為造型，將十二個月份的代表水晶融入項鍊、戒指到耳環等配飾當中，可雙面配戴的設計巧思，一面是展現幸運餅乾的俏皮造型，另一面則以紙條設計傳遞祝福語意，每一款均千元有找，讓妳輕鬆擁有專屬於自己的誕生石祝福。

▲此系列推出項鍊，耳環與戒指三種品項，採用316L醫療鋼，敏感肌膚也可以安心配戴。（圖／品牌提供）

在法式輕奢珠寶品牌MAISON M，妳則可以找到多款4月份誕生石鑽石的精緻珠寶，例如以精湛切工與歐式鑲嵌工藝呈現的18K圓鑽戒指、有著優雅線條的經典鑽石手鍊和簡約又實搭的18K單鑽項鍊。

▲18K圓鑽戒指／9,800元、經典鑽石手鍊／8,800元、18K單鑽項鍊／18,800元。（圖／品牌提供）

而且MAISON M還為了女孩們備好了聖誕購物活動小驚喜，不只購物滿額免運費，消費滿3,000元還可獲贈限量Bonjour Paris隨行玻璃杯，為日常生活增添滿滿儀式感。

▲有著高顏值的法式隨行玻璃杯，放在餐桌上或當成收納擺件都OK。（圖／品牌提供）

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