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日本麥當勞福袋出超萌薯條夾、大麥克桌燈　竟然還是BEAMS監製太時尚

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記者李薇／台北報導　圖／McDonaldsJapan推特

之前奧地利麥當勞才推出薯條香味的蠟燭，上市2天立刻賣光，而日本麥當勞最近也有新消息，即將推出福袋，更是由日本服飾品牌BEAMS DESIGN監製，裡面竟然有機會抽到超可愛的大麥克造型燈或是不沾手薯條夾，每一種都很具創意又實用，立刻狂吸網友分享。

麥當勞。（圖／McDonaldsJapan推特）

這次福袋一包裡面會有5樣商品，採取線上登記抽選的方式，必須要先預約才可以獲得抽獎的資格，最令人矚目的小物，絕對是造型「不沾手薯條夾」3種款式集結了麥當勞叔叔、奶昔大哥還有漢堡神偷的手，只要按按鍵就可以夾起薯條，可以說是懶人必備。

麥當勞。（圖／McDonaldsJapan推特）

另一款很厲害的單品則是以大麥克漢堡為原型，設計的手拿燈，從提把拉起整個燈就會散發柔焦光線，愛吃大麥克的人不能錯過；另外還有BEAMS DESIGN設計的收納包、眼鏡3C擦拭布等小物，一年只有一次，立刻吸引許多人轉發，都想要抽到好運。

麥當勞。（圖／McDonaldsJapan推特）

關鍵字：

麥當勞, 日本, BEAMS DESIGN, 薯條夾

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