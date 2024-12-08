2024通勤歌單！讓四首通勤歌曲　成為陪伴你朝九晚五的好夥伴

圖文／own 一個人生活
疲倦又忙碌的上班、上學日，每個人抱著不同的心情，帶著些許睡意搭上前往目的地的車子。在等待抵達的那一刻前，讓我們戴上耳機，屏蔽外在的聲響，播放own挑選的通勤歌單。在長達數小時無法好好一個人休息之前，享受更多一個人的獨處時刻吧！
通勤歌單推薦一：Sad Forever—Lauv
Sad Forever—Lauv 精選歌詞
I'm coming through to the other side.
I'll make it thriugh to tomorrow.
通勤歌單推薦二：施語庭—過渡期
過渡期—施語庭 精選歌詞
跌倒了 就躺下吧
休息是為了走更長遠的路
哽咽了 就哭爆吧
眼淚都會變成漂亮的珍珠
通勤歌單推薦三：HAVE A NICE DAY—魏如萱
HAVE A NICE DAY—魏如萱 精選歌詞
Sunday Monday Tuesday
Have a Have a
Have a nice day
我要 Wednesday 大笑
Thursday 尖叫
通勤歌單推薦四：길（路）—G.O.D
길（路）—G.O.D 精選歌詞
내가가는 이길이 어디로 가는지
어디로 날 데려가는지 그곳은 어딘지
我正在走的這條路是通往哪裡
會帶我去哪裡 那個地方又是哪裡
打開通勤歌單，享受獨處時光
《own 一個人生活》是一本以「獨處」為核心理念的生活雜誌，我們關注年輕世代一個人獨處的需求，期待用安定溫暖的力量，陪伴每個人學習獨處、擁有享受獨處的方式。
在通勤之餘，我們想邀請你一同擁有一個人的閱讀時光！在偶有寒冬、時而放晴的日子裡，陪伴自己最久的人，終究是自己。
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