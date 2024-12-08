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2024通勤歌單！讓四首通勤歌曲　成為陪伴你朝九晚五的好夥伴

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圖文／own 一個人生活

疲倦又忙碌的上班、上學日，每個人抱著不同的心情，帶著些許睡意搭上前往目的地的車子。在等待抵達的那一刻前，讓我們戴上耳機，屏蔽外在的聲響，播放own挑選的通勤歌單。在長達數小時無法好好一個人休息之前，享受更多一個人的獨處時刻吧！

通勤歌單推薦一：Sad Forever—Lauv

Sad Forever—Lauv 精選歌詞

I'm coming through to the other side.

I'll make it thriugh to tomorrow.

通勤歌單推薦二：施語庭—過渡期

過渡期—施語庭 精選歌詞

跌倒了 就躺下吧

休息是為了走更長遠的路

哽咽了 就哭爆吧

眼淚都會變成漂亮的珍珠

通勤歌單推薦三：HAVE A NICE DAY—魏如萱

HAVE A NICE DAY—魏如萱 精選歌詞

Sunday Monday Tuesday

Have a Have a

Have a nice day

我要 Wednesday 大笑

Thursday 尖叫

通勤歌單推薦四：길（路）—G.O.D

길（路）—G.O.D 精選歌詞

내가가는 이길이 어디로 가는지

어디로 날 데려가는지 그곳은 어딘지

我正在走的這條路是通往哪裡

會帶我去哪裡 那個地方又是哪裡

打開通勤歌單，享受獨處時光

《own 一個人生活》是一本以「獨處」為核心理念的生活雜誌，我們關注年輕世代一個人獨處的需求，期待用安定溫暖的力量，陪伴每個人學習獨處、擁有享受獨處的方式。

在通勤之餘，我們想邀請你一同擁有一個人的閱讀時光！在偶有寒冬、時而放晴的日子裡，陪伴自己最久的人，終究是自己。

延伸閱讀

【離別歌單】4首離別的歌獻給面對失戀、死亡與告別的你

最適合聖誕節的歌單，哪一首是你心目中的白色聖誕？

※本文由《own 一個人生活》授權報導，未經同意禁止轉載。

https://www.ownbimonthly.com/

關鍵字：

own 一個人生活, 通勤, 歌單

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