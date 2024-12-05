fb ig video ETtoday search mobile

IU使用色號公開！「仙女潤唇膏」一抹天生好氣色

>

▲▼水光唇。（圖／品牌提供）

▲IU使用色#02嬌嫩粉荔一上市就賣到缺貨。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

女神IU的唇讓人好想親一口，IU代言唇膏才上市就瘋搶，比起濃郁的飽和唇色，若有似無的粉嫩唇更具好感度，想要擁有好氣色，只要一支潤唇膏就能搞定。

▲▼水光唇。（圖／品牌提供）

▲ESTEE LAUDER 水啵啵琉璃潤唇膏，5色，990元。

女孩們快畫上水潤美唇，讓你美出新高度，雅詩蘭黛推出全新水啵啵琉璃潤唇膏，蘊含天然酪梨果油萃取與莓果精華，打造8小時持色水光，自然粉嫩的膏體色調，輕輕一抹就增添自然清透的天生好氣色感。此次一共推出5款色選，不僅百搭甜美，同時更兼具完美護唇滋潤效果，讓乾癟起皮的粗糙雙唇，瞬間飽水嘟嫩。

▲▼水光唇。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 唯我玫瑰裸光潤唇膏，10色，1,400元。

蘭蔻早在9月也推出唯我玫瑰裸光潤唇膏，主打清透又顯嫩的輕透裸妝感，一共有10款玫瑰裸光色選，一抹煥發好氣色。蘊含12%植物性角鯊烷護唇成分，抹在唇上彷彿為雙唇敷上唇膜，潤色更潤唇。此外更注入珍稀玫瑰精萃、神經醯胺及乳木果油，全面修護唇部肌膚保濕屏障，讓雙唇喝飽水潤、唇紋瞬間隱形。

▲▼水光唇。（圖／品牌提供）

▲#45塗起來也相當顯白。（圖／翻攝自小紅書/舌燦桃花）

關鍵字：

唇膏, IU, 粉嫩唇, 蘭蔻, 美妝, 雅詩蘭黛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

年紀越大越有魅力星座Top 3 ！第一名桃花來得晚　內在更吸引人

年紀越大越有魅力星座Top 3 ！第一名桃花來得晚　內在更吸引人

昆凌背75萬愛馬仕凱莉包愛相隨　捕捉周董站上大巨蛋英姿

昆凌背75萬愛馬仕凱莉包愛相隨　捕捉周董站上大巨蛋英姿

第一眼看到樹枝還是人臉？秒測你真實「內心狀態」

第一眼看到樹枝還是人臉？秒測你真實「內心狀態」

不願意相信任何人星座Top 3！第一名防備心最強　讓自己活得很累 「大馬最美千金」拎愛馬仕包遊南極　豪奢之旅毛茸茸配件全出動 Oreo破天荒推「奶油膠水」修補碎掉的餅乾！擠在裂縫爆漿更好吃 神準心測一張圖看「自戀程度」！秒曝潛藏個性　希望他人崇拜你 秋冬明星短髮範本推薦！賈靜雯同款是本季趨勢　及肩鎖骨髮不挑臉型 UNIQLO台灣車輪餅托特包必收！Gap雙面羽絨衣、大學T一衣多穿超值 天氣轉涼！「大雪」養生5重點：宜早晚起、養藏精神

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面