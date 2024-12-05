IU使用色號公開！「仙女潤唇膏」一抹天生好氣色

▲IU使用色#02嬌嫩粉荔一上市就賣到缺貨。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

女神IU的唇讓人好想親一口，IU代言唇膏才上市就瘋搶，比起濃郁的飽和唇色，若有似無的粉嫩唇更具好感度，想要擁有好氣色，只要一支潤唇膏就能搞定。

▲ESTEE LAUDER 水啵啵琉璃潤唇膏，5色，990元。

女孩們快畫上水潤美唇，讓你美出新高度，雅詩蘭黛推出全新水啵啵琉璃潤唇膏，蘊含天然酪梨果油萃取與莓果精華，打造8小時持色水光，自然粉嫩的膏體色調，輕輕一抹就增添自然清透的天生好氣色感。此次一共推出5款色選，不僅百搭甜美，同時更兼具完美護唇滋潤效果，讓乾癟起皮的粗糙雙唇，瞬間飽水嘟嫩。

▲LANCOME 唯我玫瑰裸光潤唇膏，10色，1,400元。

蘭蔻早在9月也推出唯我玫瑰裸光潤唇膏，主打清透又顯嫩的輕透裸妝感，一共有10款玫瑰裸光色選，一抹煥發好氣色。蘊含12%植物性角鯊烷護唇成分，抹在唇上彷彿為雙唇敷上唇膜，潤色更潤唇。此外更注入珍稀玫瑰精萃、神經醯胺及乳木果油，全面修護唇部肌膚保濕屏障，讓雙唇喝飽水潤、唇紋瞬間隱形。

▲#45塗起來也相當顯白。（圖／翻攝自小紅書/舌燦桃花）