fb ig video ETtoday search mobile

懶得社交、沒來由的焦慮！「5個徵兆」代表你已經過勞

>

▲▼「5個徵兆」代表你已處於過度疲勞　 。（圖／Unsplash）

▲過度疲勞時，懂得按暫停鍵很重要。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活忙碌且長時間處於高壓下，有時候過度疲勞而不自知，使自身狀態陷入越活越疲憊的惡性循環，過度疲勞常表現在身體、情緒和行為上，檢視一下是否過勞，現在開始調整生活步伐還來得及。

#疲倦無力、越休息覺得越累

過勞常表現在身體症狀上，身體容易疲倦無力，且睡眠也會受到影響，即便很累但也難以入睡，頭痛和肌肉疼痛較為明顯，同時抵抗力低，容易感冒，也可能表現在腸胃消化上，食慾也會跟著改變。

▲▼「5個徵兆」代表你已處於過度疲勞　 。（圖／Unsplash）

#情緒沮喪、常沒來由的焦慮不安

有時候雖然感受不到過勞，但藉由各種情緒的表現，都在提醒你「真的累了」，像是對自己平時喜歡的東西提不起勁，情緒沒來由的暴躁易怒，對於周遭事物反應過度，情緒時常忽高忽低，難以預測。

#注意力不集中、反應變得遲緩

最近容易分心且做任何事情都力不從心，以往上手的事情，現在都需要更多時間才能完成，思考速度變慢，尤其對於處理複雜事情反應不及，抗壓性變低，更會因為一些小事而感到壓力重重。

▲▼「5個徵兆」代表你已處於過度疲勞　 。（圖／Unsplash）

#懶得參加社交活動

和從前比起，較不願意參加社交活動，也避免與他人交流和互動，對於人際關係的需求減少，更喜歡獨處或與親密的人相處，生活中的挑戰或困難採取消極應對，缺乏積極解決問題的意願。

#工作與生活平衡失調

最顯而易見的是工作效率下降，同時也難以集中精力學習，可能因為過度疲勞導致缺席或是遲到，難以平衡工作、學業和個人生活，導致生活品質下降。

關鍵字：

疲勞, 過勞, 健康, 生活, 情緒

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

一張抽象圖你先看到什麼？測試最近精神狀態超準

一張抽象圖你先看到什麼？測試最近精神狀態超準

昆凌背75萬愛馬仕凱莉包愛相隨　捕捉周董站上大巨蛋英姿

昆凌背75萬愛馬仕凱莉包愛相隨　捕捉周董站上大巨蛋英姿

第一眼看到樹枝還是人臉？秒測你真實「內心狀態」

第一眼看到樹枝還是人臉？秒測你真實「內心狀態」

最社恐三大星座！TOP 1會交際是假象　實則一點都沒有敞開心房 懶得社交、沒來由的焦慮！「5個徵兆」代表你已經過勞 年紀越大越有魅力星座Top 3 ！第一名桃花來得晚　內在更吸引人 范冰冰傳授「草間彌生式」上妝法　自曝簡單粗暴卻超好用 「大馬最美千金」拎愛馬仕包遊南極　豪奢之旅毛茸茸配件全出動 UNIQLO台灣車輪餅托特包必收！Gap雙面羽絨衣、大學T一衣多穿超值 不願意相信任何人星座Top 3！第一名防備心最強　讓自己活得很累

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面