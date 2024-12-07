日麥當勞限時「起司燉牛肉派」超誘人！濃郁雙餡配酥皮冬季必吃

記者鮑璿安／綜合報導
隨著氣溫下降，日本麥當勞的年末冬季限定餐點是不少遊客必吃目標之一，現在終於等到超人氣的鹹食派回歸！這次升級成為「起司燉牛肉派」口味，酥脆派皮包裹著濃郁鹹香的牛肉內餡，簡直是大口享受，鹹食控這回不能再錯過了。
▲ 日本麥當勞熱門「燉牛肉派」限時回歸 。（圖／翻攝自日本麥當勞官網）
由於日本麥當勞「燉牛肉派」在往年推出都受到好評，今年決定在12/4再度登場，全新版本的「起司燉牛肉派」內餡是以西餐廳的燉牛肉為靈感研發，混合了牛肉、馬鈴薯、胡蘿蔔等蔬菜，經過慢火熬煮而成，像是濃縮精華一般，相當濃稠鮮美，再加上濃郁起司包裹其中，與金黃酥脆的派皮搭配之下，形成了外酥內軟的療癒口感，而且燉煮牛肉入口即化，溫度誘人，非常適合冬季來上一口。
光從日本麥當勞公佈的形象照就可以想像到美妙滋味，有別於甜膩的甜點派，這款有飽足感又能夠暖胃的「起司燉牛肉派」，更是日本民眾心目中的美食。
▲OREO以日本傳統金繼技藝為靈感，推出創新產品「金繼膏」（Kintsugi） 。（圖／翻攝自官網）
OREO也是不少民眾的最愛，品牌日前以日本傳統金繼技藝為靈感，推出創新產品「金繼膏」（Kintsugi），是一款專為修補破碎餅乾而設計的奶油膠水，為餅乾碎裂的窘境找到解決辦法，這款外型酷似強力膠的條狀膠水，成分與OREO原味餅乾內餡相近，能黏合破碎的餅乾，就像是在拼圖一樣，讓它們快速恢復完整。
我想要說....