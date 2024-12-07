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中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌

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星座,愛情,戀愛,經濟。（圖／netflixkr IG）

▲工作中千萬不能說出口的4句話。（示意圖／netflixkr IG）

記者鮑璿安／綜合報導

都說職場就如同戰場，只不過火藥味總是在無形之間，而不該說的話很多，因為一旦說出口，就會顯得你沒有工作能力且不負責任，往往踩中了職場大忌，距離升官發財越來越遙遠，以下就揭曉千萬不能說的4句話。

1. 這不在我工作範圍

相信許多人對於這句話不陌生，因為就是有些「豬隊友」會這麼說，的確很多工作事項不見得就該屬於誰負責，但是要撇清事情之前，也應該想一個聰明的說法，可以換成「這我不太清楚」、「等我先了解看看」，都比一口拒絕來得好，因為這件事就算不是你的事，也是公司的事。

2. 沒人教我這個

工作上萬一遇到自己不會或是不擅長的東西，其實是平常不過，不需要牽扯一堆有的沒的，而是應該想著盡快解決問題，或是請教資深的同事幫忙，千萬別自己不懂裝懂還抱怨沒人教，聽在他人耳中只會更加厭惡。

3. 我有個不成熟的想法

通常這句話開頭的一切語句，都不會是正確的，因為工作上的任何事情，都應該要考慮到大局，而不是拋出一句不負責任的話，就要讓人花費力氣和時間去解決，另外，這句話也加強了同事之間的不信任感，最好別說。

4. 我沒做錯

遇到任何錯誤第一時間極力撇清都不是好事，因為會給人一種推卸責任的觀感，講完自己沒做錯的時候，通常別人都會覺得做錯的就是你，哪怕真的錯不在你，也應該用行動證明，而非嘴巴比腦子快。

關鍵字：

職場, 禁忌, 升遷, 溝通, 責任

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