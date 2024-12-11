Anya Hindmarch玩超市時尚　超Q番茄舒壓球、連龜甲萬醬油蠟燭都有賣

▲好令人驚喜的ANYA MART限定日常生活小物，要忍住衝動不出手很難吧？（CLUB DESIGNER提供）



圖文／鏡週刊

英國設計師Anya Hindmarch再度用她獨特的幽默感，將超市裡最平凡的日常物品變身為時尚單品。她的最新限定概念店ANYA MART，彷彿是一場視覺遊戲，包括有著龜甲萬醬油、芬達橘子汽水等香氣的7款限量版香氛蠟燭，以及可口可樂飲料罐吊飾，讓消費者對日常用品有了全新想像。

▲限定香氛蠟燭，NT$$3,580／顆。（CLUB DESIGNER提供）

「我總是著迷於將日常物品，像是家喻戶曉的品牌或日常食品，透過藝術性和手工藝的創作轉化為精緻單品，使平凡之物變得不平凡。」Anya Hindmarch如是說。想像一個可以買到番茄造型舒壓球、肉片造型便條紙的創意商店？這些看似荒謬卻超有哏的生活小物，正是ANYA MART的獨特魅力。

▲迷你版Universal Bag，NT$580。（CLUB DESIGNER提供）

▲家樂氏穀物系列編織包，NT$25,580／個。（CLUB DESIGNER提供）

7款令人驚豔的限量香氛蠟燭，竟然能聞到家樂氏可可力、家樂氏東尼香甜玉米片、龜甲萬醬油、亨氏番茄醬、亨氏焗豆、PZ Cussons帝王檀香皂和芬達橘子汽水等大家熟悉的香氣，這哪是在點蠟燭？簡直是在娛樂味蕾啊！

ANYA MART提供像肉片便條紙、馬鈴薯片文書夾、番茄造型舒壓球等創意生活日用品外，最搶手的非迷你版Universal Bag莫屬。這款包包不僅100％採用再生材質，更用標誌性的「大眼睛」設計增添俏皮感。Anya Hindmarch用她的創意告訴我們：生活可以很有趣，時尚也可以很有梗！妳准備好要讓日常變得不一樣了嗎？

▲亮片包包，NT$58,580／個。（CLUB DESIGNER提供）

▲吊飾小物系列。（CLUB DESIGNER提供）

ANYA MART 日期：2024/12/11開始販售

地點：CLUB DESIGNER大安旗艦店

地址：台北市大安路一段133號

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