說流行／2025代表色摩卡慕斯！從GUCCI手袋到Miu Miu髮夾搭出高質感

記者鮑璿安／綜合報導

全球色彩權威Pantone（彩通）揭曉2025年度色是「摩卡慕斯Mocha Mousse」，這是一種柔和而濃郁的棕色，猶如巧克力或咖啡的香醇色澤，繼2023年、2024年的非凡洋紅（Vivia Magenta）、柔和桃（Peach Fuzz）之後，不難看出Pantone旨在帶給大眾療癒的視覺感受，也象徵在新的一年，該色調會引領時尚、建築、商品等不同領域的走向，以下就來提供穿搭上的參考指南。





▲GUCCI今年秋冬預示了巧克力摩卡色系的包款 。（圖／品牌提供）





▲GUCCI Blondie焦糖色小型肩背包，NT$110,300；GUCCI Diana小托特包，NT$144,100 。（圖／品牌提供）

GUCCI今年秋冬預示了巧克力摩卡色系的包款，包括經典Blondie手袋、Horsebitt 1955以及Jackie賈姬包等款式在內，全都換上了這一抹濃厚色調，混合品牌標誌性的GG Logo或是金扣與竹節元素，在傳承品牌悠久馬術文化的同時，製造出與流行銜接的質感樣貌，成為熱愛「摩卡慕斯Mocha Mousse」色調的時髦人士不可或缺的新配件。





▲Miu Miu髮夾也變身有分量感的麂皮及羊毛材質 。（圖／品牌提供）

▲Miu Miu經典Wander肩背包也提供蓬鬆的羊毛材質，溫暖的米白色與咖啡色調 。（圖／品牌提供）

穿搭新手也可以從髮夾、小配件跟上這股流行，Miu Miu採用柔軟的羊絨皮革重新詮釋經典髮箍，就連髮夾也變身有分量感的麂皮及羊毛材質，並以經典Miu Miu字母標誌進行點綴，為冬日時光增添暖意。當然，Miu Miu經典Wander肩背包也提供蓬鬆的羊毛材質，溫暖的米白色與咖啡色調，柔軟的質感搭配半月形包款設計，一點點棕色就足夠療癒人心。





▲韓團NewJeans成員Danielle日前於官方社群曬出冬日穿搭 。（圖／品牌提供）







▲全新TEEN CELINE LOLA羊毛手袋 。（圖／品牌提供）

韓團NewJeans成員Danielle日前於官方社群曬出冬日穿搭新造型，以短版的粗針毛衣搭配燈芯絨喇叭褲，一同入鏡的全新TEEN CELINE LOLA羊毛手袋，立刻躍升成為冬季最受歡迎的羊絨單品配件，也巧妙搭上摩卡慕斯風潮。LOLA手袋首次亮相於CELINE TOMBOY 2024夏季女裝系列中，以短肩揹帶的腋下包款式所設計的全新包款，2024秋冬，以迷你精巧的尺寸搭配標誌性金屬TRIOMPHE徽誌作為釘扣開關，溫潤棕色羊毛搭配皮革元素形塑蓬鬆柔軟的溫暖觸感。