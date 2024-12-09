DIKE葉片式電暖器4千有找　單日狂賣近百台

記者蔡惠如／綜合報導



迎接低溫冬季，家電廠商也推出暖冬新品，DIKE近期開賣11葉片式電暖器，售價僅3,000多元，幾乎是傳統葉片式電暖器一半售價，挟著百貨周年慶優惠單天就賣出80台，而特力屋溫水洗淨式便座與浴室暖風機，也在一片低溫氣氛下詢問度大增，近期也推出單品優惠活動。

▲DIKE推出葉片式電暖器，好入手的價格成為許多消費者首選。（圖／品牌提供）

主打時尚造型、平易售價的台灣品牌DIKE，近年針對北中南持續拓點，全台已有28間門店進駐多間百貨，提供另一種平價家電選擇，針對冬天推出11葉片式油燈恆溫電暖器，以油燈恆溫技術為特色，主打穩定升溫且不消耗氧氣，避免空氣乾燥或悶熱，搭配新型環保導熱油，延長使用壽命且不易產生積碳，並內建傾倒自動斷電功能。



DIKE 11葉片式油燈恆溫電暖器適用於4至6坪空間，售價3,290元，比傳統葉片式電暖器更便宜，受到不少消費者青睞，新光三越站前店表示，其周年慶首日該電暖器組合就賣出80多台，人氣很高。

DIKE另推出兩款抗敏空氣清淨機，分別適用於小型與中大型空間。搭載改性活性碳三重濾網，主打可過濾粉塵、細菌、病毒以及寵物異味，桌上型清淨機體積輕巧，適合6至7坪空間，售價4,190元；落地型清淨機適用17至18坪，售價11,990元。

特力屋近期針對居家環境，提出「打造衛浴保暖環境、小空間瞬效保暖、為窗戶換穿保暖衣」的保暖3對策，且表示自11月開始，衛浴空間保暖商品如暖風機、瞬熱式溫水免治馬桶在店內詢問度增高，帶動買氣成長4成；針對小空間瞬效保暖的暖氣機、電暖毯11月銷量則較前一個月成長近5成。特力屋行銷總監張瓈也建議，冬天時將家中對外窗戶換上有厚度、織法密集、不透氣的布質窗簾，也有助於保暖。

▲特力屋 Smart Wash F10A2-T光觸媒瞬熱式溫水免治馬桶洗淨便座，原價9,990元，特價7,990元。

而特力屋近期也針對浴室暖風機、瞬熱便座等特定單品推出優惠價，其中售價24,000元的高適裝21型浴室暖房乾燥機，特價只要7,999元，等同打34折；台達電子豪華300暖風機原價9,500元，特價8,390元；特力屋 Smart Wash F10A2-T光觸媒瞬熱式溫水免治馬桶洗淨便座，原價9,990元，特價7,990元。