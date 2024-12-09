fb ig video ETtoday search mobile

DIKE葉片式電暖器4千有找　單日狂賣近百台

>

記者蔡惠如／綜合報導

迎接低溫冬季，家電廠商也推出暖冬新品，DIKE近期開賣11葉片式電暖器，售價僅3,000多元，幾乎是傳統葉片式電暖器一半售價，挟著百貨周年慶優惠單天就賣出80台，而特力屋溫水洗淨式便座與浴室暖風機，也在一片低溫氣氛下詢問度大增，近期也推出單品優惠活動。

▲DIKE與特力屋推出新品與特定優惠。（圖／品牌提供）

▲DIKE推出葉片式電暖器，好入手的價格成為許多消費者首選。（圖／品牌提供）

主打時尚造型、平易售價的台灣品牌DIKE，近年針對北中南持續拓點，全台已有28間門店進駐多間百貨，提供另一種平價家電選擇，針對冬天推出11葉片式油燈恆溫電暖器，以油燈恆溫技術為特色，主打穩定升溫且不消耗氧氣，避免空氣乾燥或悶熱，搭配新型環保導熱油，延長使用壽命且不易產生積碳，並內建傾倒自動斷電功能。

DIKE 11葉片式油燈恆溫電暖器適用於4至6坪空間，售價3,290元，比傳統葉片式電暖器更便宜，受到不少消費者青睞，新光三越站前店表示，其周年慶首日該電暖器組合就賣出80多台，人氣很高。

▲DIKE與特力屋推出新品與特定優惠。（圖／品牌提供）

DIKE另推出兩款抗敏空氣清淨機，分別適用於小型與中大型空間。搭載改性活性碳三重濾網，主打可過濾粉塵、細菌、病毒以及寵物異味，桌上型清淨機體積輕巧，適合6至7坪空間，售價4,190元；落地型清淨機適用17至18坪，售價11,990元。

特力屋近期針對居家環境，提出「打造衛浴保暖環境、小空間瞬效保暖、為窗戶換穿保暖衣」的保暖3對策，且表示自11月開始，衛浴空間保暖商品如暖風機、瞬熱式溫水免治馬桶在店內詢問度增高，帶動買氣成長4成；針對小空間瞬效保暖的暖氣機、電暖毯11月銷量則較前一個月成長近5成。特力屋行銷總監張瓈也建議，冬天時將家中對外窗戶換上有厚度、織法密集、不透氣的布質窗簾，也有助於保暖。

▲DIKE與特力屋推出新品與特定優惠。（圖／品牌提供）

特力屋 Smart Wash F10A2-T光觸媒瞬熱式溫水免治馬桶洗淨便座，原價9,990元，特價7,990元。

而特力屋近期也針對浴室暖風機、瞬熱便座等特定單品推出優惠價，其中售價24,000元的高適裝21型浴室暖房乾燥機，特價只要7,999元，等同打34折；台達電子豪華300暖風機原價9,500元，特價8,390元；特力屋 Smart Wash F10A2-T光觸媒瞬熱式溫水免治馬桶洗淨便座，原價9,990元，特價7,990元。

關鍵字：

家電, 暖冬, 平價, 保暖, 優惠, DIKE, 特力屋, 電暖器, 葉片式

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

先看到紅唇還是刀片？測試你遇事處理的態度

先看到紅唇還是刀片？測試你遇事處理的態度

「很好聊，但不合群」　6種人格特質才是真正聰明人

「很好聊，但不合群」　6種人格特質才是真正聰明人

陳若儀背百萬愛馬仕包朝聖周杰倫　二刷演唱會全穿香奈兒

陳若儀背百萬愛馬仕包朝聖周杰倫　二刷演唱會全穿香奈兒

凱特王妃名牌紅大衣穿4次都像新衣　領口打上蝴蝶結呼應聖誕氣氛 懶人有懶福三大星座！TOP 1用力經營人脈　私底下超鬆軟 年末必追！《影后》爆紅的四大原因　直搗人心的金句就是人生寫照 周杰倫演唱會服裝超大牌！DIOR量身打造「全球唯一」　外套＋俐落寬褲帥爆 中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌 你的誕生石是什麼？關於12個月份誕生石的意義與祝福大公開 林志玲看周杰倫演唱會行頭曝光！「背V字包」超凍齡　孫芸芸也曬同款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面