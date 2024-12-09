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林志玲看周杰倫演唱會行頭曝光！「背V字包」超凍齡　孫芸芸也曬同款

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記者鮑璿安／台北報導

周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會8日在台北大巨蛋舉行最終場演出，不光台上充滿焦點，台下更是巨星雲集，女星林志玲就悄悄來捧場，她以Valentino 2025最新春夏系列服裝搭配搶眼的V字包，頂著披肩長髮，凍齡狀態相當驚艷。

▲▼周杰倫大巨蛋演唱會day4到場藝人，林志玲。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼周杰倫大巨蛋演唱會day4到場藝人，林志玲。（圖／記者周宸亘攝）

▲周杰倫大巨蛋演唱會day4到場藝人，林志玲。（圖／記者周宸亘攝）

▲Valentino。（圖／品牌提供）

林志玲日前朝聖周杰倫的演唱會，以一席Valentino 2025最新春夏系列服裝，千鳥格紋的洋裝搭配披肩外套，盡顯她氣質和活力。此外，她肩背上Valentino Garavani Viva Superstar 包款，來自新任創意總監Alessandro Michele為品牌打造名為Avant Les Débuts 的2025 早春系列， 包款洋溢1970年代的藝術氛圍，超大號的V Logo成為焦點，洋溢反主流文化精神與叛逆情懷。

▲Valentino。（圖／品牌提供）

▲孫芸芸日前也優雅詮釋了Valentino Garavani Viva Superstar 包款。（圖／品牌提供）

▲Valentino。（圖／品牌提供）

名媛孫芸芸日前也優雅詮釋了Valentino Garavani Viva Superstar 包款，身穿黑色露腰裙裝展現姣好身材，包款除了有黑棕配色以及象牙白與黑色的搭配，滑動鏈條手柄的設計更賦予包款多變風格，共有三種尺寸可供選擇。

同時，PRADA在2024秋冬時節帶來全新的AIMÉE包款，KOL許路兒、莫莉、郭雪芙都拎上了，其梯形與半月型設計靈感，其實是汲取自品牌經典包款輪廓，包含於2005 年推出的Re-Edition系列，與2000年發佈的Cleo系列，將二者巧妙融合，呈現出隨性自在的態度。柔軟寬敞的信封底結構經PRADA工匠的精湛技藝打造，擁有軟紋皮革的豐厚觸感，手感溫潤舒適，配以納帕皮革襯裡，將品牌標誌性符碼集結於一身，帶來全新的美學視野。

關鍵字：

周杰倫, 林志玲, Valentino, 演唱會, 名媛

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