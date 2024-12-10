3種食物多吃　看起來比同齡少10歲

▲想要維持皮膚青春，從飲食下手。（圖／PAKUTASO）

記者蔡惠如／綜合報導

歲月是很殘酷的，但有些人即便過了10年甚至20年，時間在他們臉上也不會留下太多痕跡，即使同齡，面貌就是硬生生年輕了10歲，要怎樣的保養才會有這種效果？英國整型外科醫生羅西娜拍攝的紀錄片《凍齡的秘密》，顯示出防曬與飲食才是最重要的關鍵。

▲女生勤保養之外，吃什麼也很重要。（圖／Pixabay）

關於防曬，其實陽光會造成皮膚老化，已經是大家都知道的事了，波長較長的UVA能更深入皮膚，破壞膠原蛋白，注意在選擇防曬品時，除了SPF係數之外，還要考慮UVA的星級，5星級的產品阻擋效果最好。

而研究顯示，吃下的食物也是另一個老化的重要關鍵，因為吃下去的食物，有背負保護與恢復纖維母細胞的任務，有4項飲食準則有助於肌膚凍齡。

多吃色彩繽紛的食物

許多蔬果呈現出的繽紛色彩，都是由內部多元的維生素所造成，那些是來自天然的營養，如番茄內大量的茄紅素，能夠吸收大量活性氧，緩和體內的氧化壓力，且比起加工過後的番茄汁飲料，建議直接吃進新鮮蕃茄更好。

攝取苦味的水果或蔬菜

一些帶苦的蔬菜可能會使我們更健康，像是花椰菜跟蘿蔔，含有硫代葡萄糖苷，它能累積在皮膚內，除了幫助抗氧化，還能讓皮膚保護自己，抵禦外在的傷害。

多吃魚

食用富含大量脂肪的魚，其內含的omega3脂肪酸，已被科學證實有抵抗皮膚發炎的效果，而且魚的油脂是對身體相當有益的，會讓皮膚變好。

少攝取糖

糖與皮膚的關係其實相當緊密，在研究中低血糖組的測驗者，往往看起來較為年輕，因為糖會附著在膠原蛋白上，使膠原蛋白脆化、容易斷裂，且讓皮膚難以自我修復，在現代飲食中，加工食品往往隱含很多糖分，所以必須要有意識地減糖。