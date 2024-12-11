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年末重磅！NBA球迷搶收De'Aaron Fox首雙簽名籃球鞋　陳冠希聯名最帥氣

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球鞋好忙！CONVERSE與PLAY Comme des Garçons聯名、籃球鞋迷搶收CURRY BRAND X De’Aaron Fox首雙簽名籃球鞋、還有陳冠希設計的adidas Originals鞋款！

▲CONVERSE與PLAY Comme des Garçons聯名、籃球鞋迷搶收CURRY BRAND X De'Aaron Fox首雙簽名籃球鞋。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

球鞋好忙找大咖聯名！球鞋迷注意，2024年最後一個月搶在年底前，又有哪幾個大咖一起聯名限量鞋款？喜歡收藏限量球鞋的球迷粉絲們或品牌控們千萬不能錯過！

1. Converse X PLAY Comme des Garçons聯名鞋款

喜歡PLAY Comme des Garçons的人千萬不能錯過超可愛的品牌愛心再度注入Converse鞋款中！繼上次雙方演繹了經典Converse Chuck 70鞋款，這次兩大品牌再度聯名，創作玩『心』設計，推出Converse One Star Academy Pro滑板鞋型與PLAY Comme des Garçons標誌性的『愛心眼』結合元素，讓你穿得超高調又耍炫！

球鞋好忙！CONVERSE與PLAY Comme des Garçons聯名、籃球鞋迷搶收CURRY BRAND X De’Aaron Fox首雙簽名籃球鞋、還有陳冠希設計的adidas Originals鞋款！

▲Converse X PLAY Comme des Garçons聯名鞋款。（圖／品牌提供）

聯名鞋款有黑色和牛奶色兩色，保留了復古外觀，巧妙地將PLAY Comme des Garçons的愛心眼Logo融入One Star Academy標誌性的星標和雙杠設計中，搭載CX發泡鞋墊與CONS外底，除了有Connverse強項卓越的滑板性能外，也是潮流人士的最佳選擇！

球鞋好忙！CONVERSE與PLAY Comme des Garçons聯名、籃球鞋迷搶收CURRY BRAND X De’Aaron Fox首雙簽名籃球鞋、還有陳冠希設計的adidas Originals鞋款！

▲Converse X PLAY Comme des Garçons系列聯名產品即日起於Converse桃園統領百貨店限量發售。Converse X PLAY Comme des Garçons One Star Academy（黑色、牛奶色）／4,680元。（圖／品牌提供）

2. CURRY BRAND De'Aaron Fox首雙簽名籃球鞋「FOX 1

史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）和德亞倫福克斯（De'Aaron Fox）雙強聯手推出鞋款。 NBA沙加緬度國王隊明星後衛De'Aaron Fox身為超年輕的明星球員，他令人恐懼的速度和變幻莫測的球風，迅速成為聯盟中最令人期待的年輕球員之一！Stephen Curry也看出了De'Aaron Fox的魅力，去年2023年力邀他加盟CURRY BRAND，為品牌旗下首位NBA簽約球星。歷經一年開發，正式推出首雙De'Aaron Fox簽名籃球鞋「FOX 1」。

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▲Stephen Curry和De'Aaron Fox雙強聯手推出鞋款。（圖／品牌提供）

首發配色「Happy Fox Day」鞋身以亮藍色和橙色為主調、搭配金屬元素點綴設計超級搶眼，靈感來自De'Aaron Fox對聖誕節和節慶電影的熱愛，細節處也構思許久，鞋舌設計了FOX LOGO巧妙結合狐狸圖騰、數字5和字母「D」，並搭配絨毛材質巧妙襯托狐狸主題；橫跨鞋面的中足魔鬼氈綁帶末端設計為一條狐狸尾巴，都是寓意FOX！另外閃電鋸齒狀的FLOW大底刻痕與側邊紋路，是向De'Aaron Fox他閃電般的速度致敬，絕對是球迷和運動員們的夢想鞋款。

球鞋好忙！CONVERSE與PLAY Comme des Garçons聯名、籃球鞋迷搶收CURRY BRAND X De’Aaron Fox首雙簽名籃球鞋、還有陳冠希設計的adidas Originals鞋款！

▲CURRY BRAND De'Aaron Fox簽名籃球鞋 FOX 1「Happy Fox Day」／4,580元。（圖／品牌提供）

3. adidas Originals X 陳冠希聯名CLOT November Collection by Edison Chen系列

adidas Originals與陳冠希推出最新CLOT November Collection by Edison Chen系列由陳冠希設計，帶有奢華與現代感的視角，卻重視風格與實穿度，其中CLOT Gazelle鞋款令人驚豔的配色也頗受好評，包括超好搭的象牙白和討喜的學院藍配色，在解構設計風格的基調下，以優質皮革鞋面搭配柔軟鞋墊和貼合腳型的襪套式內襯呈現，並融入手工串珠三條線和CLOT品牌標識作為細節，穿起來帥氣又時髦。

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▲adidas Originals x CLOT November Collection by Edison Chen系列Clot GAZELLE鞋款（象牙白）／5,290元。（圖／品牌提供）

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▲adidas Originals x CLOT November Collection by Edison Chen系列Clot GAZELLE鞋款（學院藍）／5,290元。（圖／品牌提供）

4. GANNI X New Balance再攜手聯名Fresh Foam Trainer休閒運動鞋

GANNI與New Balance再攜手！推出首款以獨具GANNI風格生活方式為靈感的Fresh Foam Trainer休閒運動鞋，並提供兩款全新配色選擇。

GANNI與New Balance已經是第四次的合作，全新系列延續兩大品牌的精髓並融入大膽且新穎的GANNI設計元素，以獨特的丹麥品牌GANNI生活精神重新詮釋，並運用充滿活力的色彩搭配全球發售兩款全新配色：競速紅配黑色以及銀色配粉紅色。

球鞋好忙！CONVERSE與PLAY Comme des Garçons聯名、籃球鞋迷搶收CURRY BRAND X De’Aaron Fox首雙簽名籃球鞋、還有陳冠希設計的adidas Originals鞋款！

▲廣告俏皮地將兩大品牌做漫畫式的元素結合變身為畫報，真的太可愛了！（圖／品牌提供）

這款運動鞋採用了卓越的緩震設計 有非常好的支撐性和透氣性，鞋帶細節則以GANNI與New Balance標誌性的品牌標誌，以及GANNI經典的蝴蝶標誌吊飾點綴。鞋面設計包含網眼布底層、銀色金屬覆層、雙層鞋帶設計、訂制鞋墊、聯名後跟織帶、鞋舌、金屬吊飾與鞋帶固定裝置。中底採用Fresh Foam X技術外底為橡膠材質，並有專屬合作包裝。部分內部組件使用100%再生聚酯材料製成。

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▲GANNI x New Balance Fresh Foam Trainer 休閒運動鞋（兩色）／6,900元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
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上百架無人機表演過程中「瘋狂墜機炸海」　主辦單位：還在調查中
原始連結

關鍵字：

周刊王, 球鞋, 聯名, CONVERS, adidas, New Balance, NBA Fox, CURRY BRAND

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