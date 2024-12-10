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真正閨蜜才懂的5件事　掌握對方醜照、她的名字就是擋箭牌

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星座。（圖／jtbcdrama IG）

▲盤點真正閨蜜才懂的5件事。（圖／jtbcdrama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

閨蜜是我們生命中非常重要的一部分，她會參與人生中的喜怒哀樂，或許曾經疏遠，但依舊陪在身邊。來看看下面這6件閨蜜才會做的事情，妳都做過了嗎？好好tag妳的閨蜜，接下來每一天也請多多關照！

 1.醜照美照一起拍

閨蜜就是彼此最好的攝影師，但是美照背後往往還是有醜照啦，閨蜜間就要掌握對方的醜照，才是好感情的表現。所以閨蜜的手機千萬不能掉，裡面一定有非常多驚人的照片！

2.她的名字就是擋箭牌

不知道大家有沒有經驗，總是有一個閨蜜的名字是安全牌，父母不准我們去的地方只要說是跟她出去，就能成功獲准，所以也慢慢成為擋箭牌對象，無論去幹嘛都報上她的名字就沒錯。這樣代表父母熟悉妳的閨蜜，好閨蜜就是要互相當擋箭牌啊。

3.最中肯的忠告

閨蜜是最了解我們的人，她也會時常給予我們很多建議，當我們迷惘時，好好想想閨蜜說的話吧。就像遇到渣男時，閨蜜的火眼金睛總是能一眼認出，這些中肯的建議一定要聽進去，不然因為渣男丟了閨蜜就不好了。

4.了解你的怪癖

怪癖人人有，但是了解到什麼程度就看交情了，閨蜜總是能知道妳的嗜好和怪癖，每每突如其來的爆料其實都代表著彼此深厚情誼。或許比家人還了解我們，感謝遇到閨蜜，讓我們擁有沒有血緣關係的姐妹。

5.在她面前不需要形象

想必閨蜜都見過彼此之間素顏的樣子，每次跟閨蜜在一起就會丟掉形象，其實擁有這樣的閨蜜是幸福的，因為我們永遠可以在她們面前表現真正的自己，也不需要有偶像包袱，果然出外都是盛裝出席，在閨蜜面前邋遢到不行啊。

關鍵字：

閨蜜, 友情, 忠告, 關係, 彼此

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