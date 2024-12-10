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專家傳授生理期保養6招　改善各種經期不適症狀

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▲▼生理期保養6招。（圖／Unsplash）

▲生理期容易出現疲倦感，建議盡量睡飽、多休息。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女生每到生理期，總會出現一些身體不適症狀，像是經痛、冒痘痘、肌膚乾燥等等，所以這時候更該全方位從肌膚保養、飲食指南以及良好生活習慣下手，愛康衛生棉也提供6招生理期保養，一起戰勝經期不適。

#肌膚保濕

生理期因內分泌變化使肌膚保水度降低，容易出現暗沉、粗糙、冒痘等狀況，建議經期間要比平時更注意肌膚保養，選擇保濕度高的產品，加強皮膚保水度，如果是敏感肌膚質，更需要謹慎挑選保養成分。

▲▼生理期保養6招。（圖／Unsplash）

#健康飲食

建議多攝取富含鐵、維生素 E、B、鎂、鋅及 Omega-3 脂肪酸的食物，例如菠菜、牛肉、雞蛋、鮭魚和堅果等，可幫助新陳代謝、舒緩經痛不適。此外，飲酒、油炸或過鹹的食物，容易引起身體發炎，建議盡量少吃這類食物。

#充足睡眠

生理期身體會容易出現疲倦感、嗜睡等現象。這段時間建議讓自己早睡早起，至少有 8 小時的充足睡眠，良好的睡眠品質可以幫助肌膚代謝加速運作，如果仍覺得無法好好休息，建議可以善用生理假，讓自己待在家好好睡一覺。

▲▼生理期保養6招。（圖／Unsplash）

#加強保暖

排卵期身體體溫上升，經期來臨時，體溫會下降至正常狀態，這個時候容易感到手腳冰冷，建議可以加強四肢的保暖，如：暖暖包（貼式暖暖包可用於腹部）、熱水袋、長襪，還可以藉由泡腳幫助身體血液循環。

#挑選衛生棉

挑選衛生棉建議從吸收力、舒適度及輕薄度三方評估，如過去選用衛生棉常會使私密處悶熱不適或出現搔癢的狀況，建議嘗試更換衛生棉。


▲▼生理期保養6招。（圖／Unsplash）

#維護私密處健康

生理期私密處健康更容易發生感染狀況，建議此段期間避免發生性行為，並選擇寬鬆的衣物、私密處專用清潔，清潔時避免以灌洗陰道方式或過度清潔，破壞私密處環境。建議可選擇私密處專用清潔，幫助穩定私密處酸鹼環境。

關鍵字：

女生, 生理期, 保養, 健康, 衛生棉

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