新光三越會員破400萬　12／12起免消費直接拿「1000元耶誕禮金」

▲新光三越耶誕檔期推優惠，會員免消費登入APP，優惠直接領。（圖／業者提供）

時尚中心／綜合報導

全台有15間分店的新光三越，今年會員人數正式突破400萬，針對耶誕節檔期也推出超誠意優惠，從12／12起會員登入新光三越APP，免消費即可領取1,000元「耶誕禮金」，在優惠期間消費滿5,000元便可直接現抵，等同週年慶的好康怎能錯過！此外年末還有超過50間新櫃與快閃櫃進駐，好貨新貨通通準備買起來！

新光三越開啟自家「點數經濟學」以來，會員人數快速累積，搭配專屬APP囊括手機支付、會員積點、禮券支付、優惠券使用等功能，而近兩年因活動綁點、透過LINE官方帳號與信用卡點數移轉等各項活動，會員大增110萬人，整體突破400萬人，因應會員為整體業績80%以上的消費主力，針對耶誕檔期，也祭出億元耶誕禮金免費領的活動，正好是交換禮物旺季，讓會員超有感。

▲年末最狂禮物祭！新光三越豪撒億元耶誕禮金，化身耶誕老公公送驚喜。

▲PANDORA 鍍14k金閃耀蝴蝶結項鏈耳環套組，特價7,580元，原價10,760元（7折）。

從12／12起開啟新光三越APP，免消費即可領取1,000元耶誕禮金，活動期間於新光三越實體15間分店、skm online、APP精選優惠專區均可使用，單筆消費滿5,000元可「現抵」500元；名品、大家電、iStore、法雅客單筆消費滿1萬元，可現抵500元，回饋等同週年慶，想購買交換禮物去派對，或是年底好好犒賞自己都沒問題。

▲TWG Tea 茶香泰迪，推薦價650元。

而年末的交換禮物，也是讓民眾幸福感滿滿的重頭戲，新光三越規劃「千元以下交換禮物專區」，專業選品走在最潮前端，絕對不踩雷，包括Threads超紅的TWG Tea 茶香泰迪、Moomin姆明家族聯名香草集歡慶時光護手禮盒等。

還有超火熱IP單品Pokémon、Nintendo、吉伊卡哇、LABUBU等變成薑餅人的耶誕限定版公仔，以及CASETiFY聯手POP MART DIMOO推出聯名系列手機週邊，以及美國彩虹小熊Care Bears玩偶台灣首賣，並推出giordano ladies、POONE、non-stop、earth music & ecology等超過500家服飾品牌，流行服飾冬換季7折起優惠。

▲POP MART 泡泡萌粒 薑餅人系列公仔套裝 ，推薦價330元／個(台中中港店限定)；GODIVA 聖誕巧克力樹形禮盒10顆裝，推薦價1,920元。

▲SM2 保暖絎縫鋪棉外套 特價1,890元，原價3,190元（59折）；HOME SHOP 簡約百搭皮外套特價2,270元，原價2,590元（87折）。

一連串的年末節慶，新光三越北中南共有超過50間新櫃與話題快閃店登場！絕對讓消費者有新鮮事，台北信義新天地A8 6樓與7樓改裝新登場，打造全台最大家用專區，引進YVONNE COLLECTION X LINE FRIENDS聯名概念店、ARTSO LIFE 生活體驗家居空間、德國雙人共三大全台首發概念店之外，更推出OSIM、Dyson、BOSCH、ASKO、Electrolux共五大品牌體驗館。

▲Diesel 1DR SHOULDER BAG SILVER 手袋，推薦價29,500元；超市VERGANI傳統米蘭帕內朵尼麵包1kg，推薦價1,780元（獨家）。

而大勢穿搭潮牌DIESEL進駐台北信義新天地A11、日本超人氣耐走針織鞋Steppi快閃店、初魚旗下季樂鐵板燒現身台北南西店、療癒系貓咪咖啡廳CAT CAFÉ MOCHA進駐台北信義新天地A8。Burberry攜手承繼的英式節慶限定餐車，也將從12／12起於台北信義新天地A9登場、頂級流心巴斯克的查壹茶、紅帽子推出1st MEISTER則在台中中港店，最新最強的熱門商品，新光三越通通優惠買得到。

▲COACH WESTERN TABBY手袋，推薦價23,800元。

