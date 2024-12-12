2024聖誕活動3處作伙迺！8公尺泡泡瑪特聖誕樹、天幕式「森之樹」必打卡

文／人物誌

每逢年底，從大街小巷就能感受到濃濃的夢幻聖誕氛圍，全台各縣市無一不使出渾身解數打造各有特色的聖誕繽紛造景及各種活動。除了盛名遠播的「新北歡樂耶誕城」，還有許多冬季浪漫狂歡景點也很值得一訪，本篇將推薦3處聖誕活動，一起把它們列入打卡暢遊之旅吧！

▲西門與人氣POP MART泡泡瑪特聯手聖誕活動。（圖／ichirochen提供）

2024西門PLAY樂購町

「2024西門PLAY樂購町」以多巴胺繽紛色系為主題，更與人氣POP MART泡泡瑪特聯手，把西門町商圈打造成繽紛的街頭遊樂場，並設置九大打卡點，有各種不同的POP MART角色，也有與快車肉乾合作推出的「厚蜜汁肉乾」、「快車肉乾小豬閃耀耶誕之旅」等造型裝置藝術。而其中位於西門捷運六號出口後方的最潮8公尺「POP MART聖誕樹」更是一定要朝聖之處。

除了人氣IP耶誕裝置可以打卡，每週末還有豐富多元「玩色派對」，不僅能感受聖誕氛圍，還可以狂歡一番。而12月13日至15日在武昌路上更有限定主題市集，讓人好吃好玩逛不完。

▲奇美博物館12月14日起連續兩個週末有精彩聖誕活動。（圖／奇美博物館Chimei Museum粉絲專頁）

奇美博物館「2024 聖誕週末」

奇美博物館以「奇美珍藏、華麗盛宴」為主題，從12月14日起舉行連續兩個週末的精彩聖誕活動。「Santa’s show time」聖誕大舞會揭開序幕，超過百場的表演節目，有歐式水景庭園DJ派對、沙龍音樂會、西洋劍展演等；還有豪華豐盛經典聖誕市集可走逛，累了就與親朋好友愜意坐在草皮上，邊觀看戶外星光電影、邊享用歐式點心。

▲高雄聖誕系列活動在中央公園閃耀登場。（圖／文化高雄-高雄市政府文化局粉絲專頁）



2024 高雄聖誕生活節「漫步中軸．光之饗宴」

高雄聖誕系列活動以「漫步中軸．光之饗宴」為主題，在高雄中央公園閃耀登場。不同以往，今年打造高達26米的天幕式聖誕主燈「森之樹」，而每15分鐘泡泡雪花便會從聖誕樹樹頂飄落，配以燈光變化，瞬時能感受到無比的幸福與浪漫。此外，園內也設置九個主題燈區，有承載期盼與祝福的「聖誕禮頌」、真實與幻境交錯的「星海隧道」、如夢似幻的「流光拱廊」等。

2024高雄聖誕生活節將於12月20日至23日登場，到時會有精彩的音樂表演與主題市集，而12月24日平安夜更有「百年好市聖誕傳愛」音樂市集活動。

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