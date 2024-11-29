fb ig video ETtoday search mobile

BELLAVITA出現北國寧靜雪地　101蝶舞光廊華麗浪漫超好拍

>

▲台北101、BELLAVITA耶誕佈置。（圖／翻攝BELLAVITA官方粉絲頁、台北101提供）

▲台北101戶外耶誕佈置，拍起來很有效果。（圖／翻攝BELLAVITA官方粉絲頁、台北101提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年台北信義計畫區耶誕節再現異國風，繼新光三越會動的耶誕樹點燈之後，BELLAVITA寶麗廣塲也延續夢幻燈海，並在中庭建構北國雪地風情的耶誕景象，水藍色湖面搭配雪景，點綴充滿暖意的壁爐、毛毯，空間化為詩意；台北101周邊也出現璀璨燈光，花蕊蝶舞光廊戶外裝置呈現華麗氛圍，怎麼拍都好看。

▲台北101、BELLAVITA耶誕佈置。（圖／翻攝BELLAVITA官方粉絲頁、台北101提供）

▲台北101、BELLAVITA耶誕佈置。（圖／翻攝BELLAVITA官方粉絲頁、台北101提供）

BELLAVITA今年耶誕裝飾以北國雪景，帶出寧靜氛圍，大片潔白雪花搭配反光湖面，並在其中點綴溫暖的壁爐、布偶、毛毯氛圍，點綴生機昂然的綠色小盆植物，呼應小巧耶誕樹，整體呈現優雅且平靜的耶誕節日，對照信義計畫區的熱鬧氛圍，走進中庭空間更有悠閒感受，是另一種節慶風格。

▲台北101、BELLAVITA耶誕佈置。（圖／翻攝BELLAVITA官方粉絲頁、台北101提供）

▲台北101、BELLAVITA耶誕佈置。（圖／翻攝BELLAVITA官方粉絲頁、台北101提供）

▲台北101、BELLAVITA耶誕佈置。（圖／翻攝BELLAVITA官方粉絲頁、台北101提供）

▲台北101、BELLAVITA耶誕佈置。（圖／翻攝BELLAVITA官方粉絲頁、台北101提供）

台北101今年聖誕節以「夢想高飛」為主題，將藝術與公益結合，打造多達35個遍布館內外的耶誕打卡點，位於4樓的「北歐耶誕小鎮」，以雪白場景和木屋點綴，營造童話般的北國聖誕村氛圍。觀景台89樓則設有「耶誕水晶球」和「高山耶誕小鎮」，以獨特的視覺設計搭配Damper Babies吉祥物，戶外則有「夢想樂氣球」與「花蕊蝶舞光廊」等裝置，無論白天或夜晚，都能吸引民眾駐足欣賞。

▲台北101、BELLAVITA耶誕佈置。（圖／翻攝BELLAVITA官方粉絲頁、台北101提供）

▲台北101、BELLAVITA耶誕佈置。（圖／翻攝BELLAVITA官方粉絲頁、台北101提供）

而「夢想高飛 耶誕公益音樂會」將於每周末下午在四樓廣場舉行，是結合偏鄉兒童的才藝展演與公益活動，即起持續至明年1／1，期間於購物中心消費滿5,000元還可享200元回饋。

關鍵字：

台北, 耶誕節, 北國雪景, 公益音樂會, 才藝展演

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

先看到狐狸還是鋼筆頭？測試你的性格弱點

先看到狐狸還是鋼筆頭？測試你的性格弱點

Lisa穿20萬LV男裝開法拉利超帥　戴200萬「錶王」更吸睛

Lisa穿20萬LV男裝開法拉利超帥　戴200萬「錶王」更吸睛

舒淇25萬BV包掛公仔洩童心　可頌吊飾來自爆紅英國玩具牌　

舒淇25萬BV包掛公仔洩童心　可頌吊飾來自爆紅英國玩具牌　

第一眼看到人頭還是大手？測試你個性內斂還外向 星巴克11／28起再推「大杯以上買一送一」　免費爽喝一杯「先截圖」 UNIQLO感謝祭開跑！「抗寒神器」狂銷15億件、羽絨外套現省1000元 最近用眼過度？5種「護眼食物」公開　有助減緩眼部疲勞 超簡單！5個快樂小秘訣　為日常生活增添幸福感 高露潔「聖誕亮片牙膏」太夢幻、SELAHATIN 4款禮盒必收藏 Seiko聯手丹寧品牌打造帥錶　牛仔褲縫線圖案、剪刀Logo成亮點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面