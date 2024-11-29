BELLAVITA出現北國寧靜雪地　101蝶舞光廊華麗浪漫超好拍

▲台北101戶外耶誕佈置，拍起來很有效果。（圖／翻攝BELLAVITA官方粉絲頁、台北101提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年台北信義計畫區耶誕節再現異國風，繼新光三越會動的耶誕樹點燈之後，BELLAVITA寶麗廣塲也延續夢幻燈海，並在中庭建構北國雪地風情的耶誕景象，水藍色湖面搭配雪景，點綴充滿暖意的壁爐、毛毯，空間化為詩意；台北101周邊也出現璀璨燈光，花蕊蝶舞光廊戶外裝置呈現華麗氛圍，怎麼拍都好看。

BELLAVITA今年耶誕裝飾以北國雪景，帶出寧靜氛圍，大片潔白雪花搭配反光湖面，並在其中點綴溫暖的壁爐、布偶、毛毯氛圍，點綴生機昂然的綠色小盆植物，呼應小巧耶誕樹，整體呈現優雅且平靜的耶誕節日，對照信義計畫區的熱鬧氛圍，走進中庭空間更有悠閒感受，是另一種節慶風格。

台北101今年聖誕節以「夢想高飛」為主題，將藝術與公益結合，打造多達35個遍布館內外的耶誕打卡點，位於4樓的「北歐耶誕小鎮」，以雪白場景和木屋點綴，營造童話般的北國聖誕村氛圍。觀景台89樓則設有「耶誕水晶球」和「高山耶誕小鎮」，以獨特的視覺設計搭配Damper Babies吉祥物，戶外則有「夢想樂氣球」與「花蕊蝶舞光廊」等裝置，無論白天或夜晚，都能吸引民眾駐足欣賞。

而「夢想高飛 耶誕公益音樂會」將於每周末下午在四樓廣場舉行，是結合偏鄉兒童的才藝展演與公益活動，即起持續至明年1／1，期間於購物中心消費滿5,000元還可享200元回饋。