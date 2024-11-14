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新光三越信義出現北歐森林　20米高耶誕樹還有繽紛雪景

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▲新光三越2024耶誕精靈之森。（圖／業者提供）

▲新光三越2024耶誕精靈之森。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台北信義新天地今年冬天推出全台唯一會動的耶誕樹，將北歐神話與節日氛圍完美結合，佈置出20米高「耶誕精靈之森」主樹，以奶油白與珍珠白的葉片搭配紅色星光點綴，樹體設計不僅壯觀，更會隨著燈光和音樂變化，營造出如北歐仙境般的奇幻氛圍，日前點燈時吸引許多民眾圍觀錄影。

▲新光三越2024耶誕精靈之森。（圖／業者提供）

耶誕精靈之森還特別設計為「會動的耶誕樹」，每隔15分鐘便上演一場結合音樂與燈光的聲光秀，預計年底前將有超過1,300場次的展演，不斷變換不同的色彩與氣氛，如極光般的光影變幻令人驚艷，並增添了雪景效果，讓遊客有如親身置身於雪白的北歐仙境，體驗充滿節慶的視覺享受。

▲新光三越2024耶誕精靈之森。（圖／業者提供）

除了主樹外，台北信義新天地另打造多個夢幻拍照場景，讓民眾一站式打卡全球經典耶誕景點，包括A4館南大門處以四米高水晶球設計的「耶誕心願球」，讓遊客置身其中仿若進入夢幻世界；A9 B1的「夢境小屋」則重現了北歐耶誕老人之家，內部裝潢溫馨，並設有攝影區供會員免費拍照體驗；跨館空橋的「幻境光廊」與「冰晶隧道」更以燈光效果營造如同北極光般的奇幻感受，是夜晚拍照的絕佳去處。沿途的香堤廣場和徒步區也佈置了千米燈海大道，隨處皆可拍出耶誕佳節的浪漫氛圍。

▲新光三越2024耶誕精靈之森。（圖／業者提供）

▲新光三越2024耶誕精靈之森。（圖／業者提供）

為增添節日驚喜，新光三越還特邀「正宗芬蘭耶誕老人」來台，並於12／13至12／14在A9 B1舉辦見面會活動，讓民眾有機會與北歐耶誕老人合影留念。另12／15也將於A8舉辦「百位耶誕老人計畫」，現場號召百位耶誕老人聚集，營造歡樂熱鬧氣氛。而CHANEL、PANDORA等品牌的裝飾也展現濃厚的節日氛圍，PORSHE還有3D透視LED禮物盒快閃店，讓民眾感受獨特的視覺體驗。

▲新光三越2024耶誕精靈之森。（圖／業者提供）

另一間信義計畫區百貨統一時代的2024「愛‧Sharing」系列活動也即將展開，今年以「倫敦」為聖誕主題城市，預計在11／15晚上6點正式點亮13米高耶誕樹及周圍浪漫燈區，還有Purple Wish主題燈光秀、雪兒秀以及孫盛希現場演出，與民眾一同感受屬於愛與分享的耶誕佳節。

▲新光三越2024耶誕精靈之森。（圖／業者提供）

今年聖誕主樹Purple Wish的靈感，來自於伊麗莎白二世經典的嫁紗、古典城堡的英式吊燈與Royal Park皇家公園的花藝，垂直設計交融了倫敦的經典與創新。除耶誕主樹外，更有許多英倫主題裝置，包括倫敦奇幻冒險市場、360度城市遊樂園、圍繞大笨鐘的飛行掃帚、福爾摩斯的神祕辦公室、格林威治天文臺，沿著階梯走上四樓，還能看到12星座星空，代表英國霸氣的雄獅、披頭四錄音室等元素。 

▲新光三越2024耶誕精靈之森。（圖／業者提供）

統一時代表示，11／14至11／17、11／22至11／24、11／29至12／1期間推出加碼禮，全館指定滿3,000送300元抵用券，搭配使用icash2.0／icash Pay支付滿6,000再送400元抵用券。

關鍵字：

台北信義, 耶誕樹, 新天地, 芬蘭耶誕老人, 拍照景點

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