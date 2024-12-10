高濃度黑蜂蜂蜜、99%胜肽！自帶按摩頭的眼霜　隨時舒壓超療癒

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

人與人見面第一眼往往最先看的就是眼部，但是眼周肌膚比起臉部肌膚更薄1／3至1／5，長時間眨眼、遭受外界刺激，很容易就會出現老化細紋，想要提前抗老，保養當然非常重要，以下就分享多款眼周保養單品，不僅可以透過成分抗老撫紋，還能搭配按摩舒緩壓力。

＃東森自然美 BIO UP皇家黑鑽蜂亮眼精華，20ml、售價3280元

從9萬朵花蕊中，僅可萃取出1公克的珍稀精華，揉合源自阿爾卑斯山黑蜂蜂蜜、皇家蜂王胜肽，搭配多重發酵蜂蜜活性物組合成獨家瑞士黑蜂修護複方，整支保養蘊含99%胜肽成份，輔以專利胜肽抗老科技，可以達到全方位緊緻抗老，抵禦外界刺激，精華設計的滾珠按摩頭，更可以每天拉提，賦予肌膚彈力。

＃寵愛之名 全能抗皺神經醯胺角鯊眼霜，15ml、售價1350元

每到秋冬換季時間，角鯊烷就會成為很多人的愛用，親膚好吸收，更可以達到鎖水滋潤的效果，這次寵愛之名以它搭配神經醯胺，等於保濕修護效果又更上一層樓，可以迅速幫助細緻的肌膚舒緩乾燥問題，避免細紋的產生，同時更可以加強保水潤澤，讓眼周水潤彈嫩。

＃DR.WU 超逆齡肌因撫紋眼霜，15ml、售價1600元



以再生醫學理論為基礎的DR.WU研發出全新超逆齡肌因再生系列，以全新黑金色包裝，象徵其極致逆齡的奢華體驗，其眼霜更添加最近話題成分「外泌體」，並且選用酵母菌來源配方，強化肌膚修護力，更搭載​​仿人體指腹圓弧曲線塑造而成的亮眼筆頭，塗抹同時加強舒緩眼周壓力。