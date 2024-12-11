試開箱／預約金3000元享12萬護膚饗宴太奢寵！過去只有VVIP才能做

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

經濟兩極分化，不少社會觀察家都發現其中產階級陸續消失，但是頂級客群的消費力依舊火力超強，近期不少保養品牌都陸續針對頂尖的VVIP推出更奢華、頂級的單品，透過珍稀的成分以及高濃度的配方，更以「長壽」為號召，滿足貴婦們的極致逆齡的需求。

＃雅詩蘭黛 白金級黑鑽松露塑顏奇蹟霜，50ml、售價24,800元

雅詩蘭黛在肌膚科研上，一直不斷追求更高成就，之前攜手國際學術權威史丹佛大學長壽研究中心，鑽研肌膚逆齡機制，在去年在世界皮膚科醫學大會更受邀，發表專利「長壽肌因逆齡科技」的研究成果；並在在2024年將持續15年的研究精華，運用最先進的技術以及奢華成分，全新改版頂級白金級黑鑽松露系列，得以發揮頂級功效，連包裝設計、搭配的輔助養膚工具，都全方面精緻每一個細節，才得以成就其最頂級殊榮。

在多達7支的全系列產品之中，白金級黑鑽松露塑顏奇蹟霜不僅蘊含長壽肌因逆齡科技，更是添加2倍濃縮的黑鑽松露精萃，宛如高級訂製般的絲滑質地，一抹就可以迅速讓肌膚緊緻彈力，同時撫紋潤澤；在冬季護膚會時刻，更加碼推出以往只有VVIP可以體驗的限定「肌膚皮拉提斯」盛宴，只要繳交3000元預約金就可以享受價值12萬的超頂級護膚療程，睡一覺立刻重返年輕肌齡，可以說是過年前必做的養膚程序。

＃迪奧 生命之源臻金醇萃乳霜，50ml、售價56,500元

法國，最適合葡萄酒釀造的地區，位於波爾多南方的依肯酒莊所釀造出的貴腐酒更有「甜酒之王」的美譽，不僅在1855年被列為唯一一間的特等一級酒莊，更是需要7到8串的貴腐葡萄，才能淬釀出一杯貴腐甜酒，產量非常稀少；在科學家費盡30年的研究，發現依肯葡萄以及貴腐菌擁有超獨特的御齡密鑰，淬煉出青春因子SOD，能夠高效改寫肌膚歲月痕跡。

不僅是獨家科研成分，更從全球前2%的葡萄藤蔓嫩芽、精選全酒莊25%的蘇維翁品種中萃取，每年僅採收一次，需要靜待6個月熟成、歷經17到工法萃取，才能獲得精純珍稀的依肯樹液金萃，搭配依肯貴腐菌獨特活性因子，注入極致奢華的生命之源臻金醇萃系列，從煥顏露、精華、乳霜、眼唇霜等步驟，滴滴喚活肌膚緊緻能量，全面打造平滑細膩膚況，再也無懼老化。

＃香緹卡 極緻純金賦活乳霜升級版，50ml、售價16,600元



香緹卡的極緻純金系列也一直是品牌旗下最頂尖的系列，採用日本最純淨的24K黃金成分，搭配獨家360度植萃維穩抗老配方，灌注微藻賦活物、塔拉亮膚精萃、神經醯胺賦複合物、超智能六胜肽、紅莓胜肽，整瓶更高達94%的天然成分，而且全部純素，賦予肌膚超強大逆齡能量。

全面的革新升級版不僅僅專注在抗老，更是發現穩膚對於完美狀態的重要性，尤其是現代人特別容易因為壓力大，消耗肌膚的能量，因此特別嚴選麥冬萃取物、毬蘭花蜜精華，透過平衡肌膚表面的菌叢，同時舒緩NG刺激狀態，讓抗老功效得以高效運行。