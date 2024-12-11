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ZARA折扣季今晚開跑3折起！秋冬大衣現省3千元、包款下殺553元必搶

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記者鮑璿安／台北報導

每年尾聲的ZARA折扣季終於要登場！在今（12／11）晚間十點開跑，商品最低下殺3.6折起，眾多品項也都有6折優惠，這次的折扣季商品多元，涵蓋秋冬時節必備的大衣、西裝外套，也有相對輕薄的針織衫、牛仔褲、洋裝、鞋履配件等。

▲▼ ZARA。（圖／翻攝自ZARA官網）

▲ZARA換季折扣將於12月11日晚間10點搶先在APP登場，官網於晚間11點開始，門市則是在12月12日起跑。（圖／翻攝自ZARA官網）

▲▼ ZARA。（圖／翻攝自ZARA官網）

▲▼ ZARA。（圖／翻攝自ZARA官網）

▲▼ ZARA。（圖／翻攝自ZARA官網）

▲▼ ZARA。（圖／翻攝自ZARA官網）

ZARA換季折扣將於12月11日晚間10點搶先在APP登場，官網於晚間11點開始，門市則是在12月12日起跑。在大衣、厚外套方面，特別推薦純羊毛大衣，原價NT$8,490降價至NT$5,094，採用100%短纖羊毛製成，搭配上可調式綁帶，營造纖細的線條感。而ZW COLLECTION塗蠟斗篷、羊毛混紡圍巾大衣也都是都會感的時髦選擇，以上皆有6折的優惠，非常適合換季入手。

▲▼ ZARA。（圖／翻攝自ZARA官網）

▲▼ ZARA。（圖／翻攝自ZARA官網）

年末派對季是許多女孩換上洋裝的時刻，這次帶來閃亮天鵝絨洋裝、蝴蝶結裝飾的短版針織連身裙，無論是愛好性感、甜美風格的你，都能夠找到心儀款式。包款配件也是非常值得入手的單品，水鑽單肩包在4折優惠後下殺到553元，千萬不能錯過了。

ZARA折扣季傳送網址

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO攜手海綿寶寶與Cactus Plant Flea Market推出獨家聯名UT系列。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

同時，UNIQLO全新UT系列的合作對象終於曝光！這次輪到大人小孩都喜歡的超人氣動畫《海綿寶寶》，更融合了潮流品牌Cactus Plant Flea Market獨樹一幟的設計風格，讓經典角色海綿寶寶與派大星都變身招牌的「四眼」（double vision）圖案，三方合作超欠收藏。系列涵蓋4款男女適穿的海綿寶寶CPFM UT印花T恤、海綿寶寶CPFM UT休閒連帽上衣，甚至還有CPFM UT帽子以及玩偶同步登場，不光百搭，動畫細節也都精緻呈現，簡直可愛度破表。於美國時間12／12（四）搶先開賣，12／13（五）起全球UNIQLO店舖與網路商店同步登場。

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲CPFM UT帽子以及玩具同步登場。（圖／品牌提供）

關鍵字：

ZARA, 換季折扣, 時尚, 購物, 優惠

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