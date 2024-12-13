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寒流必備「保暖小家電」推薦！通通2千元以下　小資族輕鬆入手

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暖氣降價 NT.2000元以下的保暖小家電推薦！小資族、學生皆能輕鬆入手，這款只要NT.888元

▲寒流來襲，必備暖氣。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

上個冬季因台灣特殊天氣型態，寒流還沒來，各種冬天適用的電暖器就賣到大缺貨！寒流來襲時前後兩天可能瞬間降幅達10度以上，身邊感冒咳嗽的人也隨即增加。小編逛台隆手創館時發現許多款保暖神器都開始降價促銷，有需要的人趕快買起來！精選四款兩千元以下就能買到的暖氣，拿來當聖誕禮物好像也挺暖心的！

兩千元以下的保暖小家電推薦：sOlac人體感應陶瓷電暖器

來自西班牙小家電品牌sOlac設計的風格電暖器，加置活性碳濾網去除環境異味！一米內智能感知，感應無人即停止運轉超環保，異常狀況隨即自動斷電使用好安心。

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▲限店販售！sOlac人體感應陶瓷電暖器，售價／1,680元、特價／1,280元。（圖／品牌提供）

兩千元以下的保暖小家電推薦：AIRMATE人體感知陶瓷電暖器

新一代的電暖器可智能感知人體行動，感知距離約2公尺，自動啟動或關閉電源，環保使用不耗電！可隨空間直立或橫放使用，三段定時，8小時強制關機使用好安心。

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▲AIRMATE人體感知陶瓷電暖器，原售價／2,980元、特價／1,980元。（圖／品牌提供）

兩千元以下的保暖小家電推薦：THOMSON 直立式石墨烯暖風機

法國品牌THOMSON採用導熱性極佳的石墨烯+PTC發熱，即開即暖。輕巧薄美型設計，搭配居家空間方便移動使用。70度廣角送風，搭配四檔模式調節，採防火PP外殼材質使用好安心。

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▲THOMSON直立式石墨烯暖風機，售價／2,290元、特價／1,990元。（圖／品牌提供）

兩千元以下的保暖小家電推薦：Wonder復古風陶瓷電暖器

PTC材質為一種自動恆溫、省電的環保電加熱器！主體採用防火阻燃材質使用好安心，復古設計、輕巧體積，進風口濾網裝置過濾灰塵潔淨居家空氣。可調整旋轉角度達100度，便利使用！

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▲Wonder復古風陶瓷電暖器，售價／1,290元、特價／888元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
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原始連結

關鍵字：

周刊王, 暖氣, 保暖小物, 小家電, 小資族

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