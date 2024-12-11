蔡依林鬆口雙J合作可能性　挑戰Valentino新造型被「包頭帽」吸引

記者鮑璿安／台北報導

Valentino范倫鐵諾自創意總監 Alessandro Michele接棒後展現設計新視野，全新2025早春 Avant Les Débuts系列於台北 Valentino 微風信義專賣店正式登場，今11日邀請品牌代言人蔡依林親自現身演繹，她身穿復古風格的印花套裝，造型前衛吸睛。而日前周杰倫《嘉年華》大巨蛋演唱會告一段落，粉絲希望雙J有機會再度合體，她則回應「目前沒有計劃」。

▲蔡依林身穿 Valentino Avant Les Débuts 早春2025 系列的服飾。（圖／記者黃克翔攝）

蔡依林此次以一身 Valentino Avant Les Débuts 早春2025 系列的服飾和 Valentino Garavani 配件華麗現身，她直呼全身造型散發復古華麗風格，而當中最吸引她的是帽子配件，「看了就過目不忘，而且回家以後還一直想著帽子，覺得早春系列很有戲劇張力」。她也透露自己喜歡品牌的設計感，希望之後無論是音樂或是造型上都還有合作機會。

至於大家期待的新專輯進度，蔡依林也鬆口表示，預計在明年春天跟大家見面，共有11首歌，「演唱會結束後其實壓力蠻大，逼自己要有新進度，後來有了一個確切方向，肩膀就比較鬆了，我的個性會比較要求（完美）」。

▲Avant Les Débuts 2025早春系列節日涵蓋男女成衣、包款、鞋履及其他精選配飾。（圖／品牌提供）

▲Valentino Garavani Viva Superstar bag。（圖／品牌提供）





▲Valentino Garavani 9to5 bag（帆布）。（圖／品牌提供）

Avant Les Débuts 2025早春系列節日涵蓋男女成衣、包款、鞋履及其他精選配飾，全新包款Valentino Garavani 9to5包是Alessandro Michele新作，以顯眼的復古黃酮VLogo點綴圓潤包身，相當百搭時髦。而Nellcôte包款則以麂皮流蘇細節點綴嬉皮型格。鞋履同樣是品牌的重點，Valentino Garavani Bay By Bay鞋款，擁有經典繫帶或瑪莉珍風格雙款設計，男女皆適配。而Bowow高跟鞋採用蝴蝶結妝點於山羊皮鞋面，看起來格外浪漫優雅。





▲Prada Arqué更換上了嶄新材質，包括靈動的動物紋印花、咖啡色麂皮或是剪羊毛飾皮革，充滿溫潤療癒的季節感 。（圖／品牌提供）

同時，於今年節日系列，Prada Arqué更換上了嶄新材質，包括靈動的動物紋印花、咖啡色麂皮或是剪羊毛飾皮革，充滿溫潤療癒的季節感，更可以隨心掛上「Trick」機器人吊飾，再搭配上2個可調節、可更換的背帶展現百搭風格，作為冬日包款相當適合。