羽絨衣好佔空間！聰明旅人行李箱收納秘訣　真空袋簡直必備神器

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

許多人喜歡去雪國旅行，但是低溫氣候要帶滿各種禦寒衣物，還沒大買特買行李箱就就快裝滿，想要聰明打包，不妨可以運用以下三大方式，輕鬆節省空間，同時又不容易超重，絕對是好方法。

Tips 1：大衣上身不佔位子



羽絨大衣、雪靴等禦寒衣物佔據大量行李空間，雖然不超重，但是空間已經所剩不多，建議可以將臃腫的冬季衣物穿在身上，尤其是雪靴類型的單品，並將保暖內衣、冷帽、手套等小物品塞進大衣口袋，可以騰出更多空間。

Tips 2：善用真空壓縮袋



衣物類型的單品，尤其是羽絨衣，本身其實重量還好、不算太重，但是體積蓬鬆寬大，不容易收納，建議可以入手手捲式的真空袋，在收納的時候單獨擺放並且壓出空氣，不僅不用擔心弄髒、難以清洗，更可以節省空間利用率。

Tips 3：隨身行李袋有備無患



大多數航空都有手提行李10kg左右的限重，但是一般錢包、護照等小物，其實不會把額度用光，如果擔心行李過重的狀況，建議可以帶折疊好收納的行李袋，如果真的行李額度不夠，可以分裝部分小物到手提行李，充分利用空間，但是要記得注意袋子尺寸、重量須符合該航空規範。

【推薦行李箱】

＃CROWN BOXY胖胖行李箱，28吋、優惠價7280元

CROWN以親民價格以及實用規格，廣受台灣粉絲喜愛，這次針對年末、過年旅行需求推出優惠下殺折扣，單筆消費正價滿8000元現抵800元，同時還能累積百貨周年慶優惠，可以說是價格更划算，其中，BOXY胖胖箱1：9的開蓋比例，拿取東西超方便，再小的地方都能好好收納。

＃Samsonite ZENPOD四輪行李箱，28吋、售價17,000元

想要一款美型優雅的行李箱，不需上精品品牌也可以擁有，Samsonite將極簡美學延伸到行李箱設計，推出ZENPOD系列行李箱，以絲滑方正的外型融合專利FLAT-MAXTM結構，收納空間更大，配備了Hinomoto的EASY BRAKE煞車輪功能，即使在交通工具移動中，也可以穩穩不動，機能性更高。