影后、視后雙獎加持！謝盈萱踏上影視巔峰不得錯過的3部作品

文／人物誌

隨著高人氣Netflix台劇《影后》完結，在劇中飾演製作人薛亞之的謝盈萱，工作能力佳且處事圓融的人設，普遍獲得劇迷的好評；在現實中，謝盈萱先後拿下「金馬獎最佳女主角」及「金鐘獎最佳女主角」，曾被稱為「劇場女神」的她已在各個領域大放光彩，持續挑戰不同的角色並突破自我。

現年44歲的謝盈萱，在踏上巔峰的路上留下許多令人難忘的亮麗身影，剛看完《影后》而被謝盈萱圈粉的新粉絲，不妨從以下三部非典型女主角的影劇作品，看見謝盈萱的不同面貌。

▲謝盈萱憑藉出演《誰先愛上他的》成功拿下金馬獎最佳女主角。（圖／誰先愛上他的粉絲專頁）

《誰先愛上他的》：邱澤、謝盈萱主演 刻畫世俗觀念受害者的悲

由謝盈萱、邱澤主演的電影《誰先愛上他的》，謝盈萱憑藉出演女主角劉三蓮，成功拿下金馬獎最佳女主角，躋身影后的行列。故事從丈夫的過世展開，剛經歷喪夫之痛的劉三蓮，在被告知丈夫身後保險金的受益人不是她及兒子，而是陌生男子高裕傑後，決定帶著兒子登門索討保險金，卻發現亡夫對母子二人深藏多年的秘密。

謝盈萱在片中化身性格焦躁的家庭主婦，在丈夫出櫃後，意識到這段婚姻讓她及高裕傑成為了世俗觀念下的受害者。謝盈萱高度外放的表演方式，與邱澤壓抑自我的演出，各自詮釋出受害者的憤怒與無奈。《誰先愛上他的》除了受到金馬獎與台北電影獎的肯定，也在隔年代表臺灣角逐奧斯卡最佳外語片。

▲《俗女養成記》為許多人心中的人生神劇。（圖／俗女養成記粉絲專頁）



《俗女養成記》：謝盈萱化身「俗女」陳嘉玲 接受平凡更能活得舒心自在。

謝盈萱《俗女養成記》中化身39歲且孓然一身的陳嘉玲，出身平凡、並經歷中年失業的她，沒有渾身正能量，也沒有特別突出的才能，這樣一個「俗女」的身分使劇迷為其演出產生共鳴。然而，隨著劇中陳嘉玲的改變，角色與觀眾才意識到，原來看似無味且枯燥的人生，每一刻都能留下璀璨的里程碑，做個誠實且普通的俗女，又何嘗不比受世俗所規範的淑女來得快樂？

《俗女養成記》於金鐘55喜獲「迷你劇集獎」、「迷你劇集女配角獎」、「戲劇類節目剪輯獎」，第二季《俗女養成記2》則獲頒「戲劇節目編劇獎」、「戲劇類節目攝影獎」、「主題歌曲獎」，出色的獲獎紀錄與觀眾評價，使該劇成為許多人心中的人生神劇。

▲《人選之人—造浪者》是臺灣首部政治職場劇。（圖／FB@wavemakers.official）



《人選之人—造浪者》：臺灣首部政治職場劇 謝盈萱化身幹練政黨發言人。

Netflix政治職人劇《人選之人—造浪者》，由《我們與惡的距離》導演林君陽執導，集結台劇高人氣演員謝盈萱、王淨、陳姸霏、黃健瑋、戴立忍，共同打造臺灣戲劇史上，首部以政黨幕僚為劇情主軸的劇集。謝盈萱在劇中飾演政黨發言人翁文方，以同志身分參選、受到惡意抹黑及公正處理職場性騷擾，翁文方的遭遇不只帶出政界的勾心鬥角，亦凸顯角色的堅強與正直。

《人選之人—造浪者》於電視播出時，亦強碰2024年總統大選，劇中演員賴佩霞受郭台銘邀約宣布參選副總統，導致其播出是否將對總統大選產生影響，亦在當時掀起各方討論。另外，劇中刻劃職場性騷擾的情節，亦掀起2023年性騷擾案件揭露風波，「很多事情不能就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢地死掉」翁文方的一席話，更賦予許多受害者挺身而出的勇氣。

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