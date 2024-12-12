明星商品一次集結！「3款節慶禮盒」推薦　不入手會後悔

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

年末腳步接近，正是送禮和犒賞自己的好時機，不少品牌都推出高CP值禮盒，精選明星商品搭配可愛價格，正是入手好時機。

▲Aesop 2024-25 季節禮盒《第一廳-營造美好氛圍的芳香四件組》，4,050元。（賦活芳香手部清潔露 500ml+賦活芳香護手霜 75ml+俄勞斯芳香室內噴霧 50ml+廁後點滴 100ml）

精選備受青睞的四款經典手部及居家配方，賦活芳香手部清潔露和賦活芳香護手霜，散發舒緩的柑橘、木質、草本香調，同時可有效潔肌膚，為雙手提供芬芳保濕。俄勞斯芳香室內噴霧，為周遭空間渲染雪松、小荳蔻的獨特香氣，而廁後點滴則可在沖廁後輕鬆掩蓋不雅異味，營造優雅個性的家居氛圍。

▲bamford 限量天竺葵沐浴香氛禮盒（浴鹽250g+沐浴露250ml+身體乳霜200ml+香氛蠟燭140g），4,850元。

一次蒐羅最完整的天竺葵套組，bamford長年最受歡迎的天竺葵。草植搭配薰衣草與胡椒薄荷，在清潔中舒爽提振。既能滋潤肌膚也能活化身心，為乾燥的冬日做好保護。

▲AVEDA 感官花園，1,280元。（潤手霜-純香 40ml+潤手霜-迷迭薄荷 40ml+潤手霜-甜馨 40ml）

醫學研究證實，大自然環境所帶來的五感刺激，能幫助改善安撫情緒、減少壓力。「感官花園」禮盒精選三款潤手霜，包含清爽舒暢的迷迭薄荷、溫柔放鬆的經典純香、甜美馥郁的甜馨系列。純淨香氣調和滋潤精華，隨時隨地，給予身心無聲的安撫與釋放。